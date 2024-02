Karnevalparty in Stadthalle: Top oder Flop? Das sagen Jecken

2024 fand das erste Mal eine Altweiberparty in der Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken statt.

Dinslaken Erstmals feierten die Jecken die Altweiber-Sause auch in der Kathrin-Türks-Halle. Doch wie kam die Party an? Das Fazit der Jecken ist eindeutig.

Altweiber ist der Tag des Rathaussturms, des Krawattenabschneidens und dem Beginn des Straßenkarnevals. In Dinslaken feiert man diesen Tag traditionell auf dem Altmarkt, doch in diesem Jahr stecken nicht nur die Jecken, sondern auch die Altweiberfeier in einem neuen Kostüm. Man feierte in diesem Jahr das erste Mal in der ausverkauften Kathrin-Türks Halle, nur wenige Gehminuten vom Partyhotspot entfernt, wo am Mittag trotz des Regens und den zu vorigen Diskussionen rund um das (nicht-)Absagen der Altmarktveranstaltung gefeiert wurde. „Den echten Karnevalisten ist das Wetter egal”, sagt Alexander Köster, Geschäftsführer von Din-Event schmunzelnd. Schon vor Beginn der Feier um 18 Uhr steht eine lange Schlange kostümierter Damen vor der Tür. Für die Herren öffnen sich die Pforten in die neue Karnevalswelt erst zwei Stunden später: Es ist eben Weiberfastnacht. Zuvor auch auf dem Altmarkt gefeiert zu haben, berichten nur wenige und auch Din-Event bestätigt, dass es in diesem Jahr weniger Besucher als sonst waren.

Wir wollen feiern! Melanie - aus Dinslaken

Köster und sein 18-köpfiges Team sind den ganzen Tag im Einsatz, nicht zuletzt, weil eine erfolgreiche Premiere der Altweiberfeier besonders auf der Koordination des Din-Event Teams beruht. Auf drei Etagen, in drei Foyers finden die rund 1200 Gäste drei Bars und zwei Tanzflächen, auf denen sie den Karneval gebührend feiern können.

Altweiberparty in der Kathrin-Türks-Halle: „Wir wollen feiern!“

Die Jecken sind bunt gemischt und das nicht nur in der Auswahl und Vielfalt ihrer Kostüme, sondern auch in den Altersgruppen. Für sie alle gilt, was Melanie aus Dinslaken im Matrosenkostüm so schön wie einfach zusammenfasst: „Wir wollen feiern!” Düsseldorf und Köln seien ihr zu weit entfernt, da sei es schön, so eine große Feier vor der Haustür zu haben.

Die Männertanzgruppe „Rocketdancing“ heizte dem Publikum bei der Altweiberparty in der Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken ordentlich ein. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Und gefeiert wird auf alle Fälle. Vor der Bühne im Saal und auf der Empore ist es schon vor dem Eintreffen der Herren brechend voll. Die Scheinwerfer werfen bunte Lichtstrahlen über die Köpfe der singenden und tanzenden Karnevalsmeute. „Habt ihr Bock auf Schlager?”, ruft das Musiker-Duo „The Coloured Birds“ den feiernden Damen zu. Die Antwort ist mit einem ohrenbetäubenden Jubeln mehr als eindeutig. Zuvor hatte die Männertanzgruppe „Rocketdancing” dem Publikum ordentlich eingeheizt. Eine Piratin schwärmt auch eine Stunde später noch von den Tänzern, die allesamt als Barbies Ken verkleidet waren. Trotz der sich immer weiter füllenden Stadthalle, ist die Stimmung entspannt. „Wenn man sich durchdrängelt, wird man sogar angelächelt”, fasst Anette aus Oberhausen die Lage auf der Tanzfläche zusammen.

Viele Besucherinnen und Besucher der Altweiberparty in der Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken kamen in Partnerlook-Kostümen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Viele Dinslakener kamen zur Party in Gruppenkostümen

Dinslaken kann aber nicht nur feiern, sondern sich auch verkleiden. Vor allem Gruppenkostüme erfreuen sich großer Beliebtheit und das in alle erdenklichen Richtungen. Strohübersäte Vogelscheuchen, kugelige Schneemänner und eine Gruppe von sieben Meerjungfrauen mit blau-schimmernden Flossen-Röcken und Lichterketten in den blau-melierten Perücken, um nur einige zu nennen. Außerdem sieht man ausladende Fliegenpilzhüte, haufenweise Hippies und Glitzer in diversen Varianten.

Wir haben mit einer kleinen Stadtfeier gerechnet, nicht mit so einer riesen Party. Dennis, Sean und Tim - aus Wesel

Manche Kostüme sind nicht nur Hingucker, sondern haben sogar eine Geschichte. So auch die Partnerlook-Kostüme der drei Freunde Dennis, Sean und Tim aus Wesel. Sie tragen alle drei Anzüge mit Krawatte, alles in Leoparden Optik. Vor sieben Jahren hätten sie sich die Anzüge zusammen gekauft, berichtet Tim. Heute sei ihnen allen zum ersten Mal die Krawatte abgeschnitten worden. „Es ist wohl Zeit für einen neuen Anzug”, sagt er lachend. Die drei Freunde sind beim Eintreten in die Kathrin-Türks Halle ziemlich überrascht und „übertrieben eingeschüchtert”. „Wir haben mit einer kleinen Stadtfeier gerechnet, nicht mit so einer riesen Party.“ Sie freuen sich dennoch auf einen geselligen Abend, mit viel Musik und Helau.

