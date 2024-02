Kiosk im Freibad Voerde: Stadt sucht neuen Pächter

Die Stadt hofft, einen neuen Pächter für den Freibad-Kiosk zu finden. Wie hoch der Mietzins ist und welche Bedingungen Bewerber erfüllen müssen.

Die Stadt Voerde sucht für den Kiosk im städtischen Freibad ab der Badesaison 2024 eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter, die oder der für die Badegäste die üblichen Kiosk-Waren wie Pommes Frites, Würstchen, Eis, Süßigkeiten und Getränke anbietet. Das Freibad ist voraussichtlich von Mitte Mai bis Anfang September geöffnet. Die Öffnungszeiten des Kiosks sind während der gesamten Freibadsaison täglich von 13 bis 18 Uhr. Bei Schlechtwetter oder geringen Besucherzahlen sind in Absprache mit dem Badpersonal verkürzte Zeiten möglich.

Nachdem es infolge der Corona-Pandemie 2020 und 2021 keinen Kiosk-Betrieb im Freibad gegeben hatte, fand die Stadt 2022 einen neuen Pächter für das Büdchen. Mitte Juli jenen Jahres, sprich, einige Wochen nach Beginn der Saison ging er schließlich auf der idyllischen Anlage an der Allee an den Start. Nun sucht die Stadt erneut einen Betreiber oder eine Betreiberin, weil der bisherige Pächter ihr zufolge „kein Interesse mehr“ gehabt habe. Für viele gehört ein Kioskangebot zu einem Schwimmbadbesuch einfach dazu. Die Zahl der Gäste im Freibad und damit die der potenziellen Kundschaft für das Büdchen dort steht und fällt allerdings mit dem Wetter. Zur Erinnerung: Der Sommer 2023 war ziemlich verregnet, teils war es recht kühl. Entsprechend mau fiel die Freibad-Bilanz aus.

Mietverhältnis ist auf eine Saison befristet

Der monatliche Mietzins für den Voerder Freibad-Kiosk beträgt nach Angaben der Stadt 250 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzlich fallen anteilige Betriebskosten an. Das Mietverhältnis ist auf eine Saison befristet, jedoch bestehe die Möglichkeit der jährlichen Verlängerung. Der Verkauf der Kiosk-Waren erfolge ausschließlich in Richtung der Freibadfläche.

Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein, Erfahrungen im Gastronomiebereich vorweisen und einen „loyalen, besucherfreundlichen Umgang pflegen“, führt die Stadt weiter aus. Und: „Behördliche Auflagen, Genehmigungen und sonstige rechtliche Vorschriften, die für den Betrieb des Kiosks im Freibad Voerde erforderlich sind, müssen erfüllt sein.“

Für Bewerbungen und weitere Informationen stehen Ingo Hansen und Dominik Weber von der Stabsstelle Kaufmännisches Gebäudemanagement der Stadt Voerde per E-Mail an ingo.hansen@voerde.de oder an dominik.weber@voerde.de oder telefonisch unter 02855/80-409 oder 02855/80-405 zur Verfügung.

