Kitabau, Finanzen: SPD Hünxe lädt zu Marktplatzgesprächen

Hünxe Am 17. Februar 2024 informiert die SPD Hünxe Bürger auf dem Danziger Platz über aktuelle Themen der Gemeinde. Wann die Veranstaltung beginnt.

Die Hünxer Sozialdemokraten starten im neuen Jahr wieder ihre Marktplatzgespräche. Unter dem Motto „Wir in Hünxe“ lädt die SPD-Ratsfraktion Hünxe am kommenden Samstag, 17. Februar, von 10 bis 12.30 Uhr, zum Austausch ein. Neben dem stellvertretenden Bürgermeister Jan Scholte-Reh und SPD-Fraktionschef Horst Meyer stehen auf dem Marktplatz in Bruckhausen (Danziger Platz) weitere SPD-Vertreter/innen für Fragen, Ideen und Hinweise rund um örtliche Themen der Gemeindepolitik zur Verfügung. Neben dem Bürgerdialog informieren die Sozialdemokraten außerdem über aktuelle Entwicklungen bei Themen wie Auskiesung, L4n, Sport- und Freizeitquartier, Kitabau, Bürgerenergiegenossenschaft, Ortskerngestaltung und die Hünxer Gemeindefinanzen. „Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde sind herzlich eingeladen“, so Scholte-Reh.

Wer an den Bürgergesprächen der SPD am 17. Februar nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, per Telefon (02858/917704) oder per E-Mail (info@spd-huenxe.de) Kontakt aufzunehmen. Bei Bedarf kann auch ein Termin vor Ort ausgemacht werden.

