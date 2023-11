Konzert in Voerde: Von James Bond bis zum Kriminaltango

Voerde Beim Konzert „Love Crime“ der Musikschule Voerde war das Publikum begeistert. Was ein Walzer mit dem Geheimagent James Bond zu tun hat.

Das Rathausfoyer in Voerde erstrahlte in musikalischer Vielfalt, als die Musikschule Voerde ihr Konzert „Love Crime“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe Voerder Art präsentierte. Um 19 Uhr eröffnete das Orchester der Musikschule vor den sehr zahlreich erschienenen Gästen den Abend mit Schostakowitschs Walzer No. 2. Ein sehr tanzbarer Walzer, wie die Orchesterleiterin Lena Reimann dem Publikum gegenüber anmerkte. „Meist ist in einem Ballsaal ja auch mindestens ein Undercover-Agent versteckt“, scherzte sie weiter und ließ mit dem Orchester anschließend die James Bond Erkennungsmelodie erklingen.

Es folgte eine Auswahl von Stücken, die das Publikum auf eine emotionale Reise durch Liebe und Verbrechen mitnahmen. Die beeindruckende Bandbreite reichte von klassischen Liebesballaden aus Film, Oper und Musical über die mitreißende Titelmelodie von Game of Thrones bis zum dynamischen Kriminaltango. Ein besonderes Highlight war das einfühlsame Gesangssolo von Regina Pilath, begleitet von Orchester und Harfe. Die Interpretation von Puccinis O Mio Babbino Caro rührte das Publikum zutiefst.

Mehrere Stücke aus Musicals

„Da war sie, die Gänsehaut“, kommentierte Lena Reimann auch nach einem sehr emotionalen Auftritt des Vokalensembles der Musikschule Voerde mit Stücken aus Elisabeth, Les Miserables und dem Song Shallow aus „A Star Is Born“, gesungen von den Geschwistern Tatjana und Manuel Zielkowski.

Die mit viel Herzblut und Sorgfalt vorbereitete Inszenierung trug dazu bei, dass die musikalischen Erzählungen von Liebe und Verbrechen lebendig wurden. Besonders hervorzuheben war auch das harmonische Zusammenspiel zwischen dem Orchester und dem Vokalensemble bei den gemeinsam vorgetragenen Stücken, denen das Publikum gebannt lauschte.

Die kulturelle Bedeutung der Musikschule

Die Veranstaltung, die von einer begeisterten Zuhörerschaft mit stehenden Ovationen belohnt wurde, unterstreicht erneut die kulturelle Bedeutung der Musikschule in Voerde. Sie bietet nicht nur musikalische Ausbildung, sondern präsentiert auch regelmäßig beeindruckende Konzerte, die die Vielfalt musikalischer Genres in den Vordergrund stellen.

„Love Crime“ war zweifellos ein großartiges musikalisches Erlebnis und wird sicherlich noch lange in den Ohren der Zuhörer nachklingen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde