Kostenexplosion: Voerde muss an den Notgroschen – und dann?

Voerde Der Voerder Doppelhaushalt ist in Kraft getreten. Eine zusätzliche Belastung der Bürger gibt es bislang nicht. Doch der Kämmerer warnt.

Der Doppelhaushalt der Stadt Voerde für 2024 und 2025 ist in dieser Woche in Kraft getreten, nachdem der Kreis Wesel als zuständige Finanzaufsicht „ohne Einwendungen seine Kenntnisnahme mitgeteilt“ habe, erklärt die Stadtverwaltung. Der Rat hatte den Etat, der für dieses Jahr ein Ausgabenvolumen von rund 113,67 Mio. Euro und für 2024 von etwa 117,20 Mio. Euro aufweist, Anfang Dezember einstimmig – ohne Enthaltungen – verabschiedet.

In diesem und im nächsten Jahr liegen die Ausgaben weit über den prognostizierten Einnahmen. 2024 wird mit einem Minus von etwa 2,83 Mio. Euro kalkuliert, 2025 geht die Stadt von einem Defizit in Höhe von rund 3,63 Mio. Euro aus. Um die Löcher zu stopfen, muss Voerde an seinen „Notgroschen“, sprich, an die sogenannte Ausgleichsrücklage, die um die genannten Millionenbeträge reduziert wird.

Externe Faktoren sorgen für Belastung im Haushalt

Kämmerer Alexander Hauser gibt sich gleichwohl erleichtert: „Ich bin sehr froh, dass es durch zielgerichtete, gemeinsame Arbeit aller Beteiligten gelungen ist, trotz der denkbar schwierigen Rahmenbedingungen einen Haushaltsplan aufzustellen und zu beschließen.“ So gebe es weiterhin kaum belastbare Aussagen aus der Bundes- und Landespolitik zum Umgang mit wesentlichen Einflussfaktoren auf die Posten des städtischen Haushalts.

Hier sei beispielsweise die Kostenübernahme beim Ausbau des offenen Ganztags oder auch bei der Ausweitung der Unterbringungskapazitäten für Asylsuchende zu nennen. Und auch die Folgen des Ukrainekrieges dauerten an: „Die allgemeinen Auswirkungen auf Konjunktur, Inflation und vor allem die Finanzierungszinsen schlagen jetzt unmittelbar auf den Haushalt durch. Unsere Aufwendungen steigen derzeit spürbar schneller als die Erträge“, erläutert der Kämmerer.

Kritik am stabilen Hebesatz der Grundsteuer B

Dennoch verzichte die Stadt Voerde anders als andere Kommunen bewusst auf eine Anhebung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern: „Eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger und des Gewerbes kann immer nur die Ultima Ratio sein. Wir sind in der glücklichen Lage, zumindest diesen Haushaltsplan rechtskonform und ohne erneut ein Haushaltssicherungskonzept (wie zuletzt von 2011 bis 2021) aufstellen zu müssen, darstellen zu können, auch wenn wir dafür unsere mühsam angesparte Ausgleichsrücklage schon wieder aufbrauchen müssen. Was danach kommt, hängt von vielen internen und externen Faktoren ab, die heute noch nicht absehbar sind.“ In seiner Haushaltsrede Anfang Dezember hatte Hauser den seit 2016 in Voerde nicht erhöhten Hebesatz der Grundsteuer B noch deutlich kritisiert. Durch die Inflation sei die Abgabe für die Steuerzahler „billiger“ und für die Stadt „deutlich wertloser“ geworden. Für die Kommune müsse es legitim sein, die Grundsteuer über den Hebesatz regelmäßig an die Teuerung anzupassen.

Ebenso bewusst sei auch die frühzeitige Aufstellung des Haushalts erstmals mit Beschluss bereits im Dezember „trotz der vielen Unsicherheiten“ erfolgt. Ein Vorteil: Die Mittel stehen eher zur Verfügung. Die Stadt kann früher agieren. In der Vergangenheit war die letzte Ratssitzung eines Jahres im Dezember lange Zeit der Termin, an dem der Kämmerer den Haushaltsentwurf für das Folgejahr einbrachte. „Uns war angesichts der vielen, dringenden Aufgaben – seien es die Sanierungen und Erweiterungen von Schulgebäuden oder die zahlreichen Projekte im Straßen- und Kanalbau – wichtig, möglichst schnell handlungsfähig zu sein. Ergebnisse ,auf die Straße‘ zu bringen, hat oberste Priorität. Und das geht nicht in einer vorläufigen Haushaltsführung, es braucht einen gültigen Haushaltsplan“, sagt Hauser. Allerdings ist der Kämmerer zuversichtlich, nach den guten Erfahrungen mit dem ebenfalls schon unter unsicheren Vorzeichen aufgestellten Haushalt 2022/2023 auch dieses Mal wieder gut „über die Runden“ zu kommen.

Klar sei aber, dass die vielfältigen, „zunehmend auf die Schultern der Kommunen verlagerten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen“ langfristig nur dann in einem strukturell ausgeglichenen Kommunalhaushalt darstellbar sein werden, „wenn Bund und Land sich finanziell endlich adäquat engagieren“. Dazu gehöre beispielsweise, dass „endlich eine Altschuldenlösung umgesetzt“ werde: „Da müssen wir hartnäckig bleiben und unsere berechtigten Forderungen mit allen Mitteln der kommunalen Familie geltend machen“, konstatiert Hauser abschließend.

