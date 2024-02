Kostenloser Vortrag zum Schutz vor Trickdiebstahl

Dinslaken Stadtwerke und VHS laden am Freitag, 15. März, ins Alte Gaswerk ein. Kriminalkommissar gibt Tipps, wie man sich vor dem Enkeltrick und Co. schützen kann

Auch die Stadtwerke müssen immer wieder vor falschen Mitarbeitern warnen, die nach sensiblen Daten fragen oder versuchen, sich Zugang zu Kellern und Wohnungen zu verschaffen. Wie man gängige Betrugsmaschen durchschauen und sich davor schützen kann - dazu bieten die Stadtwerke gemeinsam mit der Volkshochschule einen Vortrag für Seniorinnen und Senioren an.

Am Freitag, 15. März, wird ein Kriminalkommissar der Abteilung Kriminalprävention Kreis Wesel im Alten Gaswerk der Stadtwerke an der Gerhard-Malina-Straße unter dem Motto „Rate mal, wer dran ist! So schützen Sie sich vor Betrug und Trickdiebstahl“ über die gängigsten Betrugsmaschen informieren. Dabei wird es auch um den sogenannten Enkeltrick gehen, der trotz seiner Bekanntheit immer noch eine Gefahr darstellt.

Vortrag richtet sich an Seniorinnen und Senioren

Der Vortrag richtet sich vor allem an Seniorinnen und Senioren, da besonders sie eine Zielgruppe für Betrüger sind, die sich als Verwandte oder Polizisten ausgeben und eine Notlage vortäuschen. Schockanrufe sollen auf perfide Weise zu unüberlegten Kurzschlussreaktionen führen, die von den Betrügern gesteuert werden. Mittlerweile ist der Enkeltrick auch bei Messengerdiensten angekommen, um Eltern und Großeltern um Geld zu erleichtern. Eine neue Gefahr stellt die Möglichkeit dar, mithilfe von Künstlicher Intelligenz Stimmen täuschend echt zu imitieren.

Der Vortrag zur Betrugsprävention soll dabei helfen, zu informieren und aufzuklären, denn wer die Maschen der Kriminellen kennt, ist gewappnet und kann in entsprechenden Situationen vorsichtiger reagieren. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen ist eine Anmeldung im Vorfeld aber erforderlich. Anmeldungen nehmen sowohl die Stadtwerke per Mail an event@stadtwerke-dinslaken.de als auch die Volkshochschule unter Angabe der Kursnummer 10306 über www.vhs-dinslaken.de oder unter 02064/41350 entgegen.

