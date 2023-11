Kostenloses Parken in Dinslaken: Wann das möglich ist

Die Stadt Dinslaken erlässt in den nächsten Wochen teilweise die Parkgebühren. Dazu wird es Hinweise an den Parkautomaten geben.

Das Parken ist in Dinslaken an den vier Samstagen im Advent auf allen öffentlichen Stellplätzen im Straßenraum mit Parkuhr-Automat kostenlos. Am 2., 9., 16. und 23. Dezember müssen keine Gebühren entrichtet werden. Auch die Höchstparkdauer entfällt damit. Diese Regelung gilt jedoch nicht für die privaten Parkhäuser. Das besondere Angebot wird an den vier Adventssamstagen in der Innenstadt über einen Hinweis an den Parkautomaten sichtbar gemacht.

„Die Möglichkeit des kostenfreien Parkens ist eine Einladung an alle Besuchenden der Stadt, ihre Weihnachtseinkäufe in Dinslaken zu tätigen, die weihnachtliche Atmosphäre unserer liebenswerten Stadt zu genießen und gleichzeitig den lokalen Einzelhandel zu stärken“, betont Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

