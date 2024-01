Kraftwerk Voerde: RWE-Experte gibt Infos über Standort-Pläne

Voerde/Dinslaken Mittelstands- und Wirtschaftsunion des Kreises Wesel (MIT) ließ sich von RWE über Wasserstoffplan in Voerde informieren. Was sie dabei erfuhr.

Mitglieder der Mittelstands- und Wirtschaftsunion des Kreises Wesel (MIT) haben sich unlängst aus erster Hand über die in den nächsten Jahren anstehenden Aktivitäten der RWE AG am Kraftwerkstandort Voerde informieren lassen. Als fachkundigen Referenten konnte der Ortsverband Dinslaken-Voerde der MIT den Leiter Umweltschutz und Anlagengenehmigungen bei der RWE Power AG, Dr. Stefan Berrisch, gewinnen. Kenntnis- und detailreich habe Berrisch übergeordnete Informationen zur internationalen und nationalen Ausgangslage sowie zu Entwicklungsständen im Themenfeld „Grüner Wasserstoff“ vermittelt, heißt es in einer Mitteilung der MIT.

Anschließend brach der RWE-Vertreter das Thema auf den Kraftwerksstandort Voerde herunter und stellte aktuelle Überlegungen am Standort vor: Angesprochen wurden der Zeitplan, der Umfang und die Fahrtrouten für die Entsorgung im Zusammenhang mit dem seit dem vergangenen Sommer laufenden Rückbau, der bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll und Anfang Dezember 2023 in den ersten großen Knall mündete: Der Kühlturm wurde gesprengt.

Auch ging Berrisch auf den Aufbau neuer Elektrolyse-Kapazitäten, Stromleitungstrassen, den Abtransport des produzierten Wasserstoffs, die Berücksichtigung bestehender Radverkehrskonzepte, eine Begradigung der Streckenführung der Frankfurter Straße im südlichen Bereich und ein insgesamt neues Gestaltungskonzept „mit einem im Vergleich zu heute deutlich verbesserten Landschaftsbild“ ein, berichtet die MIT weiter.

Berrisch habe sich überzeugt davon gezeigt, dass die Standortentwicklung die lokale Wirtschaft, insbesondere die Handwerksunternehmen, fördern wird. Mit dem neuen Standortkonzept schaffe man zudem zukunftsfähige und technologieführende Ausbildungs- und Arbeitsplätze und nicht zuletzt seien auch die Gewerbesteuereinnahmen für die Kommune zu erwähnen.

Egbert Mehring, Dr. Hans-Rudolf Jürging, Manuela Fellmeth, Frank Steenmanns, Dr. Kai Heddenhausen von der MIT (v.l.) mit dem Referenten von RWE, Dr. Stefan Berrisch (3.v.l.). Foto: MIT Dinslaken Voerde / PR / MIT Dinslaken-Voerde / PR

Was allerdings noch fehlt, das machte Berrisch auch sehr deutlich, sind die notwendigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die eine Umsetzung auch tatsächlich möglich machen. Bislang hat RWE, wie berichtet, zu dem Wasserstoffvorhaben auf dem Gelände des im Frühjahr 2017 stillgelegten Steinkohlekraftwerks noch keine Investitionsentscheidung getroffen. Zu den erforderlichen Beschlüssen gehören nach Angaben des Essener Energiekonzerns auch Förderzusagen, die für eine Wirtschaftlichkeit der geplanten Elektrolyse wichtig seien, sowie die Existenz eines Wasserstoff-Leitungsnetzes für den An- und Abtransport von grünem Wasserstoff. Die Mitglieder nutzten im Anschluss die Gelegenheit, vertiefende Fragen an den Referenten zu richten. Dann ging es in „De alde School“ in Löhnen zum gemütlichen Teil mit allerlei Zwiegesprächen über.

