Krippenerfahrung 2024: Hier gibt es Besonderheiten zu sehen

Die Krippe in der Marienkirche in Lohberg gehört zu den größten Krippen in der Region. Auch sie kann am Sonntag von Besuchern besichtigt werden.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Sowohl in katholischen als auch in evangelischen Kirchen gibt es bei der Krippenerfahrung in der Region am Sonntag viele Besonderheiten zu sehen.

Erneut laden die katholischen und einige evangelische Kirchengemeinden in Dinslaken, Hünxe, Voerde und Walsum zum Krippenbesuch ein. Für viele Menschen in der Region schon eine lieb gewordene Tradition. Am 7. Januar haben viele Kirchen in der Region rund um die sonntäglichen Gottesdienste, aber auch zwischen 15 und 18 Uhr zum Krippenbesuch geöffnet.

Die Aktion entstand vor über 20 Jahren aus der Erfahrung heraus, dass viele Krippenfreunde gerne die Krippen in den Kirchen der Region besuchen und sich über eine geöffnete Kirche freuen. An diesem Tag kann man einige Krippen nacheinander ansteuern und findet in den Kirchen oft auch noch Ansprechpartner, die auf Wunsch die Krippe erklären. Einige Gemeinden bieten auch Musik oder eine Tasse Kaffee an. Auch diesmal haben sich evangelische Gemeinden und Senioreneinrichtungen der Krippenerfahrung angeschlossen, denn Krippen sind längst ein konfessionsverbindender Brauch geworden.

Diese besonderen Krippen gibt es in Dinslaken, Voerde und Hünxe zu sehen

Die Krippenlandschaft im Dekanat und Kirchenkreis Dinslaken zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Einzelne Krippen sind erst wenige Jahre alt, andere haben bereits Wurzeln in vorvergangenen Jahrhunderten. Die größte Krippe der Region dürfte die Krippe in der Marienkirche in Lohberg sein. Eine Ganzjahreskrippe gibt es in der Kirche St. Ludgerus in Walsum. Eine Krippe aus Wachs in der Hedwigskapelle in Hünxe und in St. Dionysius Walsum wird in diesem Jahr wieder die traditionelle, über 100 Jahre alte Krippe aufgestellt.

In Voerde ist in die Krippe diesmal ein Fensterrahmen integriert, der die Gemeinde durch den Advent begleitete als Symbol für einen sehnsuchtsvollen Ausblick. Dort ist auch die spontan erstandene Außenkrippe aus der Coronazeit ein letztes Mal zu sehen. In Spellen haben die Kommunionkinder die Krippe mit aufgebaut, in Möllen kann am frühen Abend auch die Krippe der Barbarakapelle wieder besucht werden. Durch die Vielfalt lohnt es sich, jede einzelne Krippe in den Kirchen der Region zu erkunden, denn alle werden mit viel Liebe aufgebaut und gepflegt.

Die Geschichte des Krippenbrauchtums

Das Krippenbrauchtum geht zurück auf eine Legende des Heiligen Franziskus, der in einer Weihnachtsnacht im Wald von Greccio eine Art lebendige Krippe inszenierte, das ist in diesem Jahr genau 800 Jahre her. Eine der ältesten Weihnachtskrippen soll in der Kirche von S. Maria Maggiore in Rom stehen. Sie wurde 1291 der Kirche gestiftet und hat die Form eines kleinen Hauses aus Alabaster, in dem die Anbetung der Könige dargestellt wird.

Als Vorläufer der Krippe können auch die gotischen Schnitzaltäre mit Darstellungen der Geburt Christi gesehen werden. Diese wurden oft auch je nach Kirchenjahreszeit umgestaltet, sodass die Darstellung der Geburt Christi auch nur zu Weihnachten zu sehen war. Die große Blütezeit der Krippen war das Zeitalter des Barock. Die Reformation beflügelte die katholischen Gemeinden, die in den Krippen eine Chance zur religiösen Unterweisung und Andacht erkannten.

Der Funke sprang über und so zogen die Krippen zunächst in die Kirchen, dann aber bald auch in die privaten Haushalte ein. Mit Leidenschaft wurden die Krippen in jedem Jahr neu, schöner und größer gestaltet.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Dinslaken und Umgebung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde