Krippenerfahrung: Szenen im Stall mit Draht, Wachs und Kamel

Voerde/Hünxe Traditionell kann man zur Krippenerfahrung die Darstellung der Geburtsszenerie von Jesus in verschiedenen Kirchen bewundern. Das gab es zu sehen.

In der Hünxer Hedwigskapelle werden die Besucher zur Krippenerfahrung von einem Kamel begrüßt.

Natürlich kein echtes Trampeltier, sondern Teil der hier aufgebauten Krippe. Allerdings mit seiner beeindruckenden Größe schon ein echter Hingucker. „Das Kamel bleibt das ganze Jahr über im Nebenraum der Kapelle stehen“, erklärt Küsterin Gertrudis Damen-Gewehr. „Menschen von auswärts wundern sich immer, warum hier ein Kamel steht.“ Dazu kommen die anderen, mehr als einen Meter hohen Figuren der Krippe, die alle einen aus Wachs gestalteten Kopf, Hände und Füße haben. „Unter der Kleidung sehen sie etwas aus wie Astronauten“, kommentiert die Küsterin den Unterbau der Figuren.

Und nicht nur die sind besonders. Es gibt zur Krippenerfahrung auch eine besondere Besucherin in der Kirche: Anke Isselhorst aus Gahlen. Sie besitzt nämlich selbst rund 250 Krippen.

Die Sammlerin mit den 250 Krippen in ihrem Besitz

Das klingt so, als müsste einen schon die schiere Masse erschlagen. Allerdings handelt es sich bei den Krippen nicht um die klassischen Holzdarstellungen. „Die kleinste Krippe, die wir zu Hause haben, ist sechs Millimeter groß. Die Lupe liegt direkt daneben“, erklärt Herbert Isselhorst, der Ehemann der Krippensammlerin. Zu den Darstellungen von Krippen, die sie hat, gehören Laternen, eine Krippe mit Bade-Enten als Figuren und sogar Krippendarstellungen auf den Deckeln kleiner Kaffeesahne-Verpackungen.

„Das Einzige, was ich nicht habe, ist eine normale Krippe“, sagt Anke Isselhorst. Seit gut drei Jahrzehnten sammelt sie Krippen. Ausgelöst wurde die Faszination durch die Holzkrippe einer Freundin. Ihre erste eigene Krippe stellte sie aus Jute her. „Mittlerweile muss ich nicht nach Krippen schauen. Die finden mich einfach“, sagt sie. Wie im Urlaub in der Toskana, als sie und ihr man sich, Anfang September, plötzlich in einem Zoo in einer Krippenausstellung wiederfanden.

Zur Krippenerfahrung kam sie ebenfalls durch Zufall: Sie und ihr Mann waren im vergangenen Jahr in der Hedwigskapelle zufällig am entsprechenden Datum zu Gast. „Heute wollen wir uns auf jeden Fall noch einige Krippen anschauen“, erzählt sie. An der Krippe in Hünxe gefallen ihr die Gewandungen der Figuren und die Gestaltung der Gesichter. „Außerdem ist es ungewöhnlich, dass es zwei Engel gibt“, erklärt die Expertin.

Besondere Figuren bieten viel Dynamik und Raum für eigene Interpretationen

Ortswechsel. Es wird langsam still in der Kirche St. Peter in Spellen. Nach dem Gottesdienst haben einige Besucher noch kurz verweilt, um sich die Krippenlandschaft anzuschauen, die den Raum links neben dem Altar in der Kirche ziert. Jetzt treten sie den Heimweg an. Wolfgang Mömken vom Kirchenvorstand nimmt sich kurz Zeit, die Krippe zu erklären – denn die zeichnet sich durch ganz besondere Figuren aus.

Denn in Spellen wechselt die Gemeinde regelmäßig die Krippe aus. Es gibt eine traditionelle Krippenlandschaft mit Holzfiguren und eine etwas modernere mit sogenannten Egli-Figuren. „Man kann in die Figuren sehr viel hineininterpretieren, da sie keine Gesichter haben“, erklärt Wolfgang Mömken.

Eine moderne Interpretation der Krippe in der Kirche St. Peter in Spellen: Maria und Josef mit Jesuskind in der Krippe als Egli-Figuren. Der hölzerne Esel im Vordergrund gehört zur traditionelleren Krippe der Gemeinde. Foto: Florian Langhoff / NRZ

Außerdem bieten die rund 50 Zentimeter hohen Figuren, die aus einem stabilen, aber biegsamen Drahtgeflecht geformt sind, die Möglichkeit, sie in unterschiedliche Posen zu stellen. „Die sind sehr beweglich“, kommentiert Wolfgang Mömken. So lassen sich verschiedene Figurenbeziehungen über die „Körpersprache“ der Figuren herstellen.

Eine ans Heilige Land angelehnte Krippenlandschaft

Die darf man sich nun nicht als Drahtmännchen vorstellen. Die Drahtkonstruktion ist an Händen und am Kopf mit Stoff bespannt und die Figuren tragen Kleidung. „Die orientiert sich an eher groben Stoffen, wie man sie früher im Heiligen Land getragen hat“, erläutert Wolfgang Mömken.

Überhaupt wirkt die gesamte Krippenlandschaft etwas anders, als man es vielleicht gewohnt ist. „Es gab vor einigen Jahren die Idee, die Krippenlandschaft umzugestalten“, erklärt Wolfgang Mömken. Sie sollte weniger an hiesige Gefilde erinnern, als an Szenerien im Heiligen Land. So findet sich jetzt, auf einem großen Tuch über der Krippe, eine gemalte Wüstenlandschaft. Darunter, auf Holz gemalte Häuser, die ebenfalls an die Architektur im Nahen Osten erinnern. Und auch die Krippe steht nicht in einem Gebäude, wie gewohnt, sondern eher in einer Nische, die wie aus einem Fels herausgehauen zu sein scheint.

Ein kleiner Stilbruch in der modernen Krippenlandschaft

Einen kleinen Stilbruch gibt es allerdings: Ochse und Esel, die zu jeder Krippe natürlich dazugehören und ein Kamel, das den Eindruck des Blicks in ein fernes Land verstärkt, sind nicht im Egli-Stil geformt, sondern aus Holz. Sie gehören zur traditionelleren Krippenlandschaft, die es in Spellen alternativ zu sehen gibt. „Bisher hat sich noch niemand getraut, die entsprechend zu gestalten“, sagt Wolfgang Mömken. Das sei, besonders wegen der Kopfformen der Tiere, auch nicht einfach. Er selbst, berichtet Mömken, habe früher schon solche Figuren hergestellt und in seinem Beruf als Lehrer im Religionsunterricht eingesetzt. „Für eine Figur braucht man schon einen Arbeitstag“, sagt er. Für die Besucher der Krippenerfahrung ergibt sich hier trotz Stilbruch ein schönes Bild.

