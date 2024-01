Kritik an Stadt Voerde: Kreisverkehr plötzlich teilgesperrt

Voerde Kritik an der Stadt: Anwohner von Einrichtung einer Baustelle überrascht. Was am Kreisverkehr Bahnhofstraße/Alexanderstraße in Voerde passiert.

Durch ein Gepolter ist am frühen Dienstagmorgen um halb sechs nach eigener Schilderung auf der Facebook-Seite „Voerde aktuell“ ein Anwohner der Alexanderstraße geweckt worden, um dann beim Blick aus dem Fenster überrascht festzustellen, dass der dortige Kreisverkehr (Bahnhofstraße) gesperrt wird. In dem Beitrag wird Kritik an der Stadt laut. Als Anwohner bekomme man von ihr nicht einmal eine kleine Info dazu. Die Stadt wiederum verweist auf eine Mitteilung, die an dem besagten Dienstag veröffentlicht wurde – platziert allerdings nur auf deren Webseite und zu spät als Ankündigung für betroffene Bewohner und Verkehrsteilnehmer.

Demnach nehmen der Verteilnetzbetreiber – die Westnetz GmbH – und die Firma Elektro Mölders ab der am Montag gestarteten vierten Kalenderwoche „Bauarbeiten am Kreisverkehr Alexanderstraße/Bahnhofstraße“ vor. Ziel seien die Installation einer Beleuchtungsanlage und die Schaffung neuer Fußgängerüberwege „für eine sichere Verkehrsführung“. Seitens Westnetz seien die Baumaßnahmen bei der Stadt Voerde ordnungsgemäß angemeldet worden und verursachen noch bis voraussichtlich Montag, 5. Februar, „Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bahnhofstraße“. In einer anderen auf der städtischen Webseite unter der Rubrik „Baustellen und Verkehrsbeschränkungen“ veröffentlichten Meldung ist indes von einer geplanten Dauer bis 18. März die Rede.

Die Straßenführung am Kreisverkehr Alexanderstraße/Bahnhofstraße wurde nach Angaben der Stadt durch eine Ampelanlage gesichert und die Ausfahrt zur Bahnhofstraße gesperrt. Eine Umleitung sei eingerichtet. Die Niag fahre im genannten Zeitraum die betroffenen Haltestellen auf der Alexanderstraße nicht an. „Die Buslinie 25 wird für den Zeitraum der Maßnahme verlegt und nutzt die Umleitung über die Prinzenstraße, Jahnstraße und Sternbuschweg. Die Zufahrten für Anwohnerinnen und Anwohner sind grundsätzlich gewährleistet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Westnetz, die Firma Elektro Mölders und die Stadt Voerde bitten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anwohnerinnen und Anwohner, die entstehenden Verkehrsbeeinträchtigungen zu entschuldigen und danken für das Verständnis.

