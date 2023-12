Kühlturm-Sprengung Voerde: Die letzten Fotos des Kolosses

Eine Sicht auf den Kühlturm in Voerde, die man wohl eher selten hatte. So sieht das Kraftwerk aus der Vogelperspektive aus.

Voerde Die Sprengung des Kühlturms in Möllen rückt immer näher. Unser Fotograf hat spektakuläre Aufnahmen aus der Luft gemacht. Das sind die Bilder.

Wenn der Kühlturm am Sonntag, 3. Dezember, gesprengt wird, verschwindet auch eine Landmarke in Voerde. Für viele Menschen verschwindet damit ein Stück Vergangenheit, Kindheitserinnerungen, aber auch ein beliebtes Fotomotiv. Unser Fotograf hat den 165-Meter-Koloss ebenfalls noch einmal fotografiert – mit spektakulären Perspektiven aus der Luft. Alle Infos zur Sprengung gibt es auch in unserem Newsblog.

Hier sind die Bilder vom Kühlturm:

Aus der Luft: Die letzten Bilder vom Kühlturm Voerde Aus der Luft: Die letzten Bilder vom Kühlturm Voerde Luft- und Bodenbilder am 30.11.2023 vom ehemaligen Steinkohlekraftwerk Voerde. Der Kühlturm soll am 3.12.2023 um 11:00 gesprengt werden Foto: Arnulf Stoffel

