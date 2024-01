Zahlreiche Landwirte aus Dinslaken, Voerde und Hünxe waren an der Kreuzung von B8 und Hammweg zusammengekommen.

Bauernproteste Landwirte setzten Protest mit Mahnfeuer an der B8 fort

Dinslaken/Voerde/Hünxe Seit Wochen demonstrieren die Landwirte in der Region gegen die Kürzung von Subventionen. Warum sie jetzt zum Mahnfeuer eingeladen hatten.

Vor einigen Wochen waren die Traktoren in Dinslaken, Voerde und Hünxe noch über die Straße gerollt. Am Freitagabend standen die großen Maschinen allerdings auf dem Feld an der Kreuzung von B8 und Hammweg zwischen Voerde und Hünxe.

Aus Rücksicht auf Pendler nicht auf der Straße

Gemeinsam hatten die Ortsbauernschaften Dinslaken, Voerde und Hünxe zum Mahnfeuer eingeladen. Unter dem Motto „Der Protest muss weiter gehen!“ Allerdings hatten die Landwirte, auch aus Rücksicht auf die Pendler, die durch den Bahnstreik ohnehin schon arg betroffen waren, darauf verzichtet, die Straßen zu blockieren.

Auch in den kommenden Wochen sollen die Protest-Aktionen der Landwirte noch weitergehen.

