In Dinslaken ist eine Ampel an der B8 ausgefallen. Die Polizei regelt den Verkehr (Symbolbild).

Verkehrsunfall Langer Stau in Dinslaken: Ampel an der B8 ausgefallen

Dinslaken An der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Hans-Böckler-Straße ist die Ampel nach einem Verkehrsunfall kaputt. Die Polizei regelt aktuell den Verkehr.

Wer die B8 in Dinslaken aktuell befährt, braucht Geduld: Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist die Ampel an der Kreuzung Willy-Brandt-Straße/Ecke Hans-Böckler-Straße ausgefallen. Die Polizei regelt aktuell den Verkehr. Es kommt zu langen Staus in alle Richtungen – auch schon bis auf die A59.

Autofahrer ist gegen Ampelmast geprallt

An der Kreuzung ereignete sich ein Alleinunfall: Ein Autofahrer ist gegen einen Mast der Ampelanlage geprallt. Dabei verletzte er sich. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Die Ampel soll zeitnah repariert werden. „Ein Notdienst ist bereits angefordert“, sagt ein Sprecher der Kreispolizei Wesel auf NRZ-Anfrage. Mit einer mobilen Hebebühne soll der Ampelmast instand gesetzt werden. Das dauere etwa 30 bis 45 Minuten. Wann genau die Reparaturarbeiten beginnen können, ist derzeit aber noch unklar.

