Im Januar 2024 gastiert Peter Wölke wieder mit seiner Show „Musicals in Concert“ in Voerde. Für eine der Shows gibt es noch einige Karten.

Kultur „Musicals in Concert“ in Voerde mit diesen Musical-Stars

Voerde Es gibt in Voerde wieder zwei Shows mit vielen Hits aus bekannten Musicals. Für eine der beiden Veranstaltungen gibt es noch Eintrittskarten.

Das Interesse an Hits aus bekannten Musicals ist weiterhin groß. Wie in den Vorjahren gibt es deshalb wieder zwei Abende mit Liedern aus Elisabeth, Phantom der Oper und Starlight Express. Noch gibt es einige Karten für eine der beiden Shows, für die Peter Wölke als musikalischer Leiter und Produzent verantwortlich ist. Und zwar für die Veranstaltung von „Musicals in Concert“, die am Sonntag, 7. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums Nord beginnt.

Musicals in Concert präsentiert die Hits der schönsten und beliebtesten Musicals weltweit. Mit dem aktualisierten Programm „That’s Entertainment“ machen die Künstler wieder mal Voerde zur Musicalstadt. Neben neuen Musicalsongs vom Londoner Westend und vom Broadway werden ebenso Hits aus aktuellen Deutschland-Premieren präsentiert, unsterbliche Musicalsongs, dargeboten von internationalen Musicalsängern. Peter Wölke wird mit seiner Band wieder für einen großartigen Musical-Sound sorgen.

Ausbildung in Leipzig

Und diese Künstler werden im Januar dabei sein: Markus Dietz, ihn kennt man aus dem Musical „Wahnsinn“ mit den Hits von Wolfgang Petry. Der Sänger gehörte auch zur „Merci Udo“-Produktion, mit der Peter Wölke schon in Voerde gastierte. Dietz sang auch in den Musicals „Die Schöne und das Biest“ und „Chess.“ Daneben wird Marco Fahrland auf der Bühne stehen. Der in Ahaus geborene Musical-Darsteller spielte im Lindenberg-Musical „Hinterm Horizont“ und im „Phantom der Opfer“. Seine Ausbildung führte ihn vom tiefen Westen Deutschlands in den Osten, an die Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ nach Leipzig. Dort machte er sein Diplom als Musical-Darsteller.

Als Grizabella im Musical Cats

Schon eine gute Bekannte für das Voerder Publikum ist Kristin Hölck. Die Aula des Schulzentrums Nord kennen die beiden Sängerinnen, die im Januar dabei sein werden, schon recht gut. Ihre Ausbildung absolvierte Hölck an der Stage School of Music, Dance and Drama in Hamburg. Sie war bei „A Chorus Line“ engagiert, gehörte zur Premierenbesetzung von Les Miserables in Duisburg. Die Vierte im Bunde wird Roimata Templeton sein. Die Sängerin stammt aus Neuseeland. In London stand sie unter anderem als Maria in der „West Side Story“ auf der Bühne. Dem deutschen Musical-Publikum wurde sie als Grizabella im Musical Cats ein Begriff. Weitere Rollen hat sie in den Musicals „Les Miserables“ und „Die Schöne und das Biest“ übernommen.

Hier sind Eintrittskarten erhältlich

In der gut zweistündigen Show werden am 7. Januar Klassiker aus den bekanntesten Musicals präsentiert. Eine Eintrittskarte kostet 34 Euro und ist bei der VHS (Telefon: 02064/41350) erhältlich.

