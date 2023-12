Peter Wölke kommt wieder mit seiner Show „Musicals in Concert“ nach Voerde. Für die zweite Show am 7. Januar verlosen wir Eintrittskarten.

Starten Sie mit einer schwungvollen Show voller Musical-Hits ins neue Jahr. Peter Wölke ist wieder an zwei Abenden in Voerde zu Gast und wird wieder das Publikum mit seiner Show „Musicals in Concert“ begeistern. Im Januar erklingen Hits aus verschiedenen Musicals. Mit etwas Glück können NRZ-Leserinnen und -Leser am Sonntag, 7. Januar, einen besonderen Abend verleben. Gemeinsam mit Peter Wölke, der VHS, die die Veranstaltung organisiert, verlost die Redaktion dreimal zwei Eintrittskarten. Und die Gewinner dieser Karten sind vor der Vorstellung zu einem Meet & Greet mit Peter Wölke sowie den beteiligten Sängerinnen und Sänger eingeladen.

So können Sie die Karten gewinnen

Was Sie dafür tun müssen? Ab sofort können sie bis Dienstag, 2. Januar, 23.59 Uhr an dem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner werden am Donnerstag, 4. Januar, in der der NRZ veröffentlicht. Treffpunkt ist im Schulzentrum Nord, Am Hallenbad 33, um 18 Uhr die Kasse. Die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist unter www.nrz.de/gewinnspiele möglich. Die Tickets können am Samstag, 7. Januar, gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse abgeholt werden.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte: Es gibt noch wenige Restkarten für die Show am 7. Januar. Erhältlich sind sie bei der VHS (02064/41350).

