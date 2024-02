Nasse Keller in Dinslaken: FDP fordert Grundwasserkataster

In Dinslaken-Eppinghoven gehören Pumpschläuche seit Weihnachten zum Ortsbild. In dem Stadtteil sind einige Keller vom aufsteigenden Grundwasser betroffen.

Dinslaken Wegen der enormen Probleme mit ansteigendem Grundwasser in zwei Stadtteilen fordert die FDP ein Grundwasserkataster. Was das bringen soll.

In Anbetracht der Probleme vieler Bürger durch den Anstieg des Grundwassers in Dinslaken, insbesondere in den Ortsteilen Eppinghoven und Hiesfeld, beantragt die FDP-Fraktion die Einführung eines Grundwasserkatasters. Dieses soll auf der städtischen Homepage veröffentlicht werden.

In gefährdeten Gebieten wie Eppinghoven und Hiesfeld sei es „dringend erforderlich“, weitere Grundwassermessstellen einzurichten, so die FDP. „Durch die öffentliche Zugänglichkeit der Messstände auf der Internetseite können die Bürger der gefährdeten Ortsteile frühzeitig über drohende Gefahrenlagen informiert werden und entsprechende Vorkehrungen treffen.“ Außerdem soll es ein Meldesystem geben, das die Bürger warnt, so der Antrag: Eine „automatisierte Meldung der Messergebnisse über einen Meldeticker“ soll Betroffenen so die Möglichkeit geben, rechtzeitig präventive Maßnahmen zu ergreifen. Das bedeute Einsparungen für den Bürger, weil durch frühzeitige Maßnahmen „potenzielle, in der Regel nicht versicherbare Schäden“ verhindert werden können. Oftmals besteht Versicherungsschutz nur gegen von Hochwasser verursachte Schäden, nicht gegen Schäden, die durch aufsteigendes Grundwasser entstehen.

FDP: „akuter Handlungsbedarf“

Ein solches Grundwasserkataster trage somit „erheblich zur Beruhigung der Situation und Sicherheit der Bürger“ bei, indem es ihnen ermögliche, „ihr Hab und Gut rechtzeitig zu schützen und mögliche Schäden zu vermeiden“, wirbt die FDP. Anhand der Messdaten könnten Entwicklungen vorausgesagt werden und „bei anhaltender Grundwasserproblematik mit dem Land entsprechende präventive Maßnahmen entwickelt“ werden.

Die FDP sieht bei dem Thema „akuten Handlungsbedarf“, um die Bürger „umfassend zu schützen und ihnen die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um sich vor den Auswirkungen steigenden Grundwassers zu bewahren.“ Die finanziellen Auswirkungen seien, gemessen an den Kosten für Feuerwehreinsätze und Kosten für die nachträgliche Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch an öffentlichen Gebäuden, gering. Mittelfristig sei die Maßnahme geeignet, durch präventive Maßnahmen der Bürger Kosten einzusparen.

Hier gibt es Infos zum Thema Hochwasser

Zum Thema Hochwasser finden sich bereits Informationen auf der Homepage der Stadt. Auf dinslaken.de/ueberflutung-und-hochwasser gibt es etwa Links zu den Hochwasserkarten NRW und den Pegelständen der Emscher. Außerdem gibt es Tipps des Hochwasser Kompetenz Centrums zum Verhalten vor, während und nach einer Überflutung, Empfehlungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, die Hochwasserschutzfibel des Bundes sowie Bildungsmaterial des Deutschen Feuerwehr-Verbandes.

