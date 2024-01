Neue Flüchtlingsunterkunft Voerde: Stadt lädt zum Infoabend

Auf dieser Fläche an der Rheinstraße/Scheltheide in Voerde soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Voerde An der Scheltheide in Voerde soll eine große Flüchtlingsunterkunft enstehen. Stadt und Caritas wollen über das genaue Konzept informieren.

An der Scheltheide in Voerde soll eine Flüchtlingsunterkunft entstehen. Die Stadt Voerde lädt vor diesem Hintergrund alle Anwohnerinnen, Anwohner und Interessierten zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr ins Haus Wessel, Mehrumer Straße 14, ein.

Im Dezember hatte der Rat grünes Licht für die geplante Flüchtlingsunterkunft gegeben. 152 Plätze sollen an dem Standort entstehen – in einem großen Containerdorf. Dazu hatten Anwohner in der Ratssitzung ihre Bedenken geäußert. Die Stadt und der Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel informieren daher über die Hintergründe der Maßnahme und das angedachte Betreuungskonzept. Anschließend besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

