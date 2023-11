Neue Tollitäten in Eppinghoven überraschten die Narren

Dinslaken Die Karnevalsgesellschaft „We sind wer dor“ hatte zur Prinzenproklamation eingeladen. Das verblüffte bei der Vorstellung der neuen Regenten.

Die Karnevalisten der Gesellschaft „We sind wer dor“ Eppinghoven feierten die Proklamation ihres neuen Prinzenpaares. Im Saal des Restaurants „Zum Johanniter“ in Walsum blieb kein Platz frei. Es wurde geschunkelt, gelacht und getanzt. Das Programm der Proklamation bestritten unter anderem Akteure aus den Reihen der Eppinghovener Karnevalsgesellschaft. So standen die Mini Fünkchen, die Fünkchen und die Funken auf der Bühne. Der Saal bebte, und es gab einen großen Applaus und viele Raketen für die eigenen Tänzerinnen.

Dann hieß es aber Abschied nehmen. Prinz Falko I. und Prinzessin Joyce I. hielten ihre Abschiedsrede. Dann war es so weit: Die Jecken warteten gespannt auf den Einzug des neuen Prinzenpaares. Hier gab es die erste Überraschung, denn die KG „We sind wer dor“ hat in diesem Jahr kein Prinzenpaar – sondern zwei Prinzessinnen! Die zweite Überraschung folgte, als das noch amtierende Prinzenpaar die neuen Prinzessinnen erkannte. Denn eine der beiden neuen Tollitäten ist die Tochter der beiden. Mit Freudentränen in den Augen wurden die neuen Prinzessinnen vom scheidenden Prinzenpaar begrüßt.

Das sind die beiden neuen Prinzesinnen der Eppinghovener Narren

Unter dem Motto „Der

, wir feiern weiter das ist Fakt“ regieren ab sofort Prinzessin Jillian I. und Prinzessin Lavinia I. Prinzessin Jillian heißt mit bürgerlichem Namen Jillian Collins, ist 23 Jahre alt und in Dinslaken geboren. Sie wohnt in Hünxe. Von Beruf ist sie staatlich anerkannte Erzieherin, studiert aber jetzt noch zusätzlich an der Uni Düsseldorf Soziale Arbeit und Sozialpädagogik. Prinzessin Lavinia I., 22 Jahre alt, wurde ebenfalls in Dinslaken geboren. Ihr bürgerlicher Name ist Lea Lavinia Podlech. Sie wohnt in Walsum und ist von Beruf Orthopädietechnik-Mechanikerin.

Proklamation der KG „We sind wer dor“ Dinslaken-Eppinghoven Foto: KG „We sind wer dor“

Die beiden neuen Regentinnen verbindet eine große Leidenschaft: das Cheerleading. Jillian tanzt als Cheerleaderin bei den Duisburg Dockers und nimmt regelmäßig an Meisterschaften teil. Schon seit Jahren trainiert sie auch die Jüngsten im Verein. Lavinia ist durch ihren Freund zum Eishockey gekommen und ist nun Cheerleaderin bei den Redfoxx Duisburg. Die dritte Überraschung des Abends war ein Auftritt der beiden mit ihren jeweiligen Cheerleading Tanzgruppen, die Blue Lightnings von den Duisburg Dockers und die Redfoxx Cheerleader Duisburg. Zusammen mit den neuen Prinzessinnen ließen sie den Saal beben.

Stimmungssängerin Jessica Denter, Geschäftsführerin der KG „We sind wer dor“, riss das Publikum mit ihrem Gesang mit und ließ es an ihren Plätzen tanzen. Als abschließender Höhepunkt heizten die Color Birds dem Saal noch einmal richtig ein, bevor die große Party bis tief in die Nacht weiterging. Die Galasitzung der Eppinghovener Karnevalisten findet am 20. Januar in der Kathrin-Türks-Halle statt. Karten sind unter Reservix und an der Stadtinformation erhältlich.

