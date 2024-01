Neues Windrad in Voerde kann jetzt den Betrieb aufnehmen

Das neue Windrad auf dem ehemaligen Schachtgelände in Löhnen (hier rechts im Bild) soll am 19. Januar feierlich in Betrieb genommen werden.

Voerde Eigentlich sollte die Windenergieanlage auf dem ehemaligen Schachtgelände in Löhnen schon Mitte 2023 in Betrieb gehen. Was zum Start geplant ist.

Das Windrad der Voerde Windenergie GmbH auf dem ehemaligen Zechengelände der RAG Aktiengesellschaft in Löhnen ist fertiggestellt. Nun kann auch an diesem Standort in Voerde grüner Strom erzeugt werden.

Die Windenergieanlage vom Typ E-138 des Herstellers Enercon hat eine Nennleistung von 4,2 MW und eine Gesamthöhe von 180 Metern. Mit den 9,5 Millionen Kilowattstunden können rund 2.700 Drei-Personen-Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

Feier zur Inbetriebnahme für alle interessierten Bürger

Anlässlich der feierlichen Inbetriebnahme möchte die Voerde Windenergie GmbH, eine gemeinsame Gesellschaft der RAG Montan Immobilien GmbH und der Stadtwerke Voerde GmbH, die Projektbeteiligten sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der näheren Umgebung einladen. Dabei kann das Windrad aus der Nähe bestaunt werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Die feierliche Inbetriebnahme soll am Freitag, den 19. Januar von 14 bis 16 Uhr am Standort der Windenergieanlage (Hohestraße) stattfinden. Aus Kapazitätsgründen ist eine vorherige Anmeldung bei Claudia Dutschke, RAG Montan Immobilien GmbH, bis 11. Januar zwingend erforderlich. Anmelden können sich interessierte Bürger entweder per E-Mail an Claudia.Dutschke@rag-montan-immobilien.de oder telefonisch unter 0201 / 3781850. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.

