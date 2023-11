Nikolausfahrt durch Voerde: Uhrzeit verschoben – der Grund

Voerde Jedes Jahr fährt der Nikolaus mit seiner Kutsche durch Voerde. Diesmal wird die Fahrt aber verschoben. Wann sie nun starten soll.

Der Heilige Nikolaus wird auch in diesem Jahr wieder mit der Kutsche in Voerde erwartet. Sein treuer Wagenlenker Bernd holt ihn am Sonntag, 3. Dezember, morgens ab. Mit seinen Ponys fährt er ihn durch Voerde. Da in diesem Jahr aber um 11 Uhr der Kühlturm des Möllener Kraftwerks gesprengt wird, startet die Nikolaustour diesmal erst um 12.15 Uhr an der Pauluskirche.

Dort begrüßt der neue Pastor der Kirchengemeinde St. Peter und Paul, Christoph Hendrix, den Heiligen Mann, gemeinsam mit der neuen Pastoralreferentin Lucia Broeckmann und der Leiterin des Pauluskindergartens, Meike Stöfken. Der Nikolaus wird ein wenig erzählen, die Kinder begrüßen und beschenken. Anschließend lädt er zum Kirchenkaffee ein.

Diese Route nimmt der Nikolaus

Er selbst fährt dann weiter über den Akazienweg, die Jägerstraße und die Friedhofstraße unter dem Bahnhof her und zum Seniorenheim Carpe Diem. Dort macht er kurz Halt, um die Bewohner zu grüßen, dann geht es weiter über die Bahnhofstraße bis zum Rathausplatz, wo er erneut anhält und Geschenke verteilt. Nachdem er auch dort mit den Kindern Nikolauslieder gesungen hat, geht es zurück durch Voerdes Innenstadt und erneut über die Friedhofstraße, Jägerstraße, Akazienweg, Waldwinkel auf die Alexanderstraße. An deren Ende geht auch die diesjährige Nikolausrundfahrt zu Ende.

Der Nikolaus kann nicht sicher sagen, wie lang es dauern wird – sicher ist, dass er gegen 12.45 Uhr von der Pauluskirche weiter fährt. Dann dauert es etwa zehn Minuten bis zum Seniorenheim. Hier hält er wiederum kurz an und fährt gegen 13 Uhr über die Bahnhofstraße. Am Rathaus / Marktplatz wird er etwa um 13.15 Uhr sein und zehn Minuten später dann startet die Runde über die Bahnhofstraße, Friedhofstraße, Jägerstraße und Alexanderstraße.

Knecht Ruprecht fährt mit dem Lastenrad hinter der Kutsche her

Nikolaustrompeterin Melissa wird die vertrauten Nikolauslieder begleiten. Den Zeitplan und Weg findet man im Internet auf www.katholische-kirche-voerde.de. Familien mit Kindern sind eingeladen, sich an den Straßen aufzustellen und so den Heiligen Nikolaus zu sehen und zu grüßen. Knecht Ruprecht fährt mit dem Lastenfahrrad hinter der Nikolaus-Kutsche her und wird Nikolaus-Gaben verteilen.

Bei regnerischem Wetter beziehungsweise Eisglätte kann die Nikolaus-Fahrt leider nicht stattfinden.

