Der Nikolaus reist am Samstag und Sonntag per Schiff über den Wesel-Datteln-Kanal an (Foto: Archiv).

Voerde Die Bürgerschützen laden wieder zu ihrer Veranstaltung an der Schützenhalle ein. Nikolaus und Knecht Ruprecht reisen über den Wasserweg an.

Nach den Erfolgen in den Jahren vor der Corona-Pandemie richtet der BSV Friedrichsfeld „Alter Emmelsumer“ wieder den Nikolausmarkt an seiner am Kanal gelegenen Schützenhalle an der Ullrichstraße aus. Die Besucher erwartet am kommenden Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, wieder ein weihnachtlicher Basar. Ein besonderes Highlight für die Kinder geschieht bei Einbruch der Dunkelheit. Der Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen in Begleitung von Fackelträgern der freiwilligen Feuerwehr mit dem Schiff und halten an der Anlegestelle vor der Schützenhalle.

Hier sind die Gutscheine für die Nikolaustüten erhältlich

Gemeinsam mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht laufen die Kinder zur Schützenhalle zurück. In der Halle angekommen, können sie beim Nikolaus etwas vorsingen oder sogar ein Gedicht vortragen. Der Nikolaus hat für jedes Kind eine prallgefüllte Nikolaustüte mit Süßem dabei. Gutscheine für die Tüten können ab sofort bei den Vorverkaufsstellen des Bürgerschützenvereins für fünf Euro pro Karte käuflich erworben werden: bei Schuhhaus Abel, Blumeneck Haase, der Verkaufshalle Schänzer 2.0, der Grundschule Friedrichsfeld und Edeka Stepper. Sponsoren aus Friedrichsfeld tragen damit dazu bei, dass die Tüte voll wird.

Für verschiedene Speisen sowie kühle und warme Getränke sorgen die Mitglieder des BSV.

Geöffnet ist der Nikolausmarkt wie folgt: am Samstag, 9. Dezember, sowie am Sonntag, 10. Dezember, jeweils in der Zeit von 14 Uhr bis 20 Uhr.

