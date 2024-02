Partys zu Karneval: Das geht in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Neben Open-Air-Veranstaltungen wie der großen Altweiberparty auf dem Altmarkt in Dinslaken oder dem Tulpensonntagszug in Voerde bieten Clubs und Kneipen auch zahlreiche Möglichkeiten, den Karneval indoor zu feiern.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Einige Indoor-Partys in Dinslaken und Voerde sind bereits ausverkauft. Für alle Kurzentschlossenen: Hier finden weitere Karnevalspartys statt.

Neben den traditionellen Open-Air-Veranstaltungen zu Karneval in Dinslaken und Voerde wie der Altweiberparty auf dem Altmarkt oder dem Tulpensonntagszug zieht es viele Feierlustige auch in die umliegenden Kneipen und Clubs zum Schunkeln und Tanzen. Während einige Veranstaltungen wie die Altweiberparty in der Kathrin-Türks-Halle oder aber auch die Sause bei „Feuer und Flamme“ in Voerde am Altweiber-Donnerstag bereits ausverkauft sind, bieten zahlreiche andere Lokale weitere Feiermöglichkeiten. Die Redaktion hat einige Indoor-Partylocations zusammengetragen. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weiberfastnacht in der Kuka in Dinslaken

Zur „Mega Weiberfastnacht in Dinslaken“ laden die Betreiber der Kuka an der Thyssenstraße 81 am Donnerstag, 8. Februar, ab 18 Uhr ein. Freuen können sich Jecken laut Facebook-Ankündigung auf Karnevals- und Partyhits von DJ The Fox und 3leven. Charts, House, Hip Hop und Tech-Musik gibt es in der Werkhalle von Hooddiver, Jheez und Nightjacks. Für die ersten Gäste gibt es zudem 100 Liter Freibier, doch die Veranstalter erklären schon jetzt: „Wenn weg, dann weg!“

Auch das Wochenende im Club wird närrisch. Am Samstag, 10. Februar, legen ab 23 Uhr die DJs Maz und Nightjacks „mitreißende Karnevalsmusik“ und „angesagteste Schlager- und Partyhits“ auf, heißt es auf der Internetseite der Diskothek. Ab 0 Uhr spielen in der Werkhalle DJ Lez und KNY Tech-, Bass-, Techno- und Hip Hop-Musik. „Feiere mit uns zu den neuesten Beats der Szene“, lädt die Kuka ein. Weiter geht es dann am Sonntag, 11. Februar, 18 Uhr, mit der „After Zug“-Party. Bis 0 Uhr haben Feierlustige die Chance, noch einmal zu den Beats der DJs The Fox und 3leven ausgelassen zu tanzen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen in der Kuka ist ab 18 Jahren, der Mindestverzehr liegt bei 15 Euro.

Die Kuka in Dinslaken lädt zur „Mega Weiberfastnacht“ ein (Archivbild). Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Karneval feiern bei Hinz & Kunz in Dinslaken

„Auf eine Superjeilezick in diesem Karneval“ freuen sich auch die Betreiber des Hinz & Kunz am Alten Drahtwerk 6. Donnerstag, Freitag und Samstag erwarten die Organisatoren ihre Gäste „nur im Kostüm“, wie es in einer Ankündigung zur Veranstaltung auf der Facebook-Seite der Kneipe heißt. Am Donnerstag eröffnet ab 13 Uhr die Pommbüse. Wurstbrötchen gibt es dann bis 15 Uhr für 3 Euro. Ab 15 Uhr hat das H&K geöffnet. Freitag und Samstag geht es ab 20 Uhr los. Extra für die Karnevalstage bieten die Betreiber wiederverschließbares Flaschenbier für drei Euro an. Eine weitere Besonderheit: Mindestens zehn Kostüme werden an jedem der drei Tage prämiert –„mit einem 10-Liter-Fass-Gutschein!“

Das Hinz und Kunz in Dinslaken prämiert an den Karnevalstagen die 10 schönsten Kostüme seiner Gäste (Archivbild). Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Feiern im Willi Place in Dinslaken

Das Willi Place an der Bahnstraße 39 in Dinslaken lädt an den Karnevalstagen ebenfalls zum Partymachen ein. Los geht es ab 16 Uhr, am Samstag, 10. Februar, legt ein DJ auf. „Unsere Stammkunden haben uns schon gesagt, dass sie sich auf jeden Fall verkleiden. Bei uns sind aber alle willkommen, auch ohne Verkleidung“, erklärt Chatto vom Willi Place auf Nachfrage der Redaktion. Der Eintritt im Willi Place ist frei.

Star-DJ bei Maaß in Dinslaken

Auch die Gaststätte Maaß am Neutroplatz 1 in Dinslaken begrüßt seine Gäste an den Karnevalstagen. Am Donnerstag, 8. Februar, geht es ab 14 Uhr los. Der Eintritt ist frei. Gleiches gilt für den Rosenmontag. An diesem Tag gibt es ab 13 Uhr „Musik von einem Star-DJ“, verrät Axel Wolff im Gespräch mit der Redaktion.

„After Zug“-Party bei „Feuer und Flamme“ in Voerde

Der Inhaber der Gaststätte organisiert auch die Karnevalsparty am Samstag, 10. Februar, 18 Uhr, bei „Feuer und Flamme“ an der Hindenburgstraße 180 in Voerde. Noch einige Restkarten für die Veranstaltung, auf der DJ Karsten auflegen wird, gibt es entweder bei Foto Wolff in Dinslaken an der Bahnstraße 27b oder unter der Telefonnummer 015152490034. Kostenpunkt: 10 Euro. „Eintritt ist nur mit Verkleidung“, erinnert Wolff. Übrigens: „Bis 20 Uhr erhalten die Frauen freien Sekt“, heißt es in einer Ankündigung auf Facebook. Am Sonntag, 11. Februar, geht es dann ab 14 Uhr bei „Feuer und Flamme“ für alle Jecken nach dem Tulpensonntagszug in Voerde weiter. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. Für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielen sollte, erklärt Wolff: „Wir haben große Zelte aufgebaut, alles ist überdacht.“ Für Getränke sei gesorgt und für den Hunger gibt es Currywurst, Pommes und allerlei vom Grill, wie der Veranstalter mitteilt.

Rosenmontagsparty im Tacheles in Hünxe

Wer nach den ganzen Partys am Wochenende noch nicht genug hat, kann am Rosenmontag, 12. Februar, in Hünxe weiter feiern. „Ab 17 Uhr ist Vorglühen bei uns“, sagt Sven vom Tacheles an der Wilhelmstraße 1. Um 19 Uhr beginnt dann die Rosenmontagsparty in der Gaststätte. Der Eintritt ist frei. „Gerne können Gäste natürlich verkleidet kommen, das ist aber kein Muss“, betont Sven.

