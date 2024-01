Polizei sucht nach vermisster Frau in Dinslaken

Dinslaken Ulrike Lamers war in Behandlung im Vinzenz-Hospital. Von dort ist sie seit Mittwochmorgen verschwunden. So sieht die vermisste Frau aus.

Die Polizei sucht in Dinslaken nach einer Frau: Ulrike Lamers wird seit Mittwoch, 10. Januar, vermisst. Die 55-Jährige befand sich in Behandlung im St. Vinzenz-Hospital. Nach dem Wecken um 7.15 Uhr ist sie nicht mehr in ihrem Zimmer angetroffen worden. Aufgrund ihres Krankheitsbildes kann eine aktuelle Notlage nicht ausgeschlossen werden, heißt es von der Polizei am Donnerstag.

So wird die Vermisste beschrieben

Ulrike Lamers kann zum Zeitpunkt ihres Verschwindens wie folgt beschrieben werden: Schlank, ca. 170 cm groß, kurze Haare, dunkel gekleidet. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei, die durch Flächen- beziehungsweise Personenspürhunde unterstützt werden, führten bislang nicht zum Auffinden der vermissten Frau. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an.

Ulrike Lamers wird vermisst. Die 55-Jährige war zuletzt in Behandlung im Vinzenz-Hospital in Dinslaken. Foto: Polizei / NRZ

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Ulrike Lamers machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise an die Polizei in Dinslaken, unter 02064/622-0, oder direkt an den polizeilichen Notruf 110.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde