Dinslaken Auch 2024 startet das Projekt „One Billion Rising“ auf dem Neutorplatz. Die Aktion stammt aus den USA. Warum das auch in Dinslaken wichtig ist.

Am 14. Februar erheben sich Frauen und Männer in aller Welt und auf jedem Kontinent, um das Ende der Gewalt an Frauen zu fordern – so auch in Dinslaken. Alle Frauen sind an diesem Tag, um 17.30 Uhr zum Neutorplatz eingeladen, um gemeinsam zu tanzen. One Billion Rising ist ein globaler Streik, eine Einladung zum Tanz als Ausdruck unserer Kraft, ein Akt weltweiter Solidarität, eine weltweite Demonstration der Gemeinsamkeit.

Jede dritte Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt. Das sind eine Milliarde Frauen (one billion) weltweit, denen Gewalt angetan wird. One Billion Rising, das bedeutet, ins öffentliche und ins individuelle Bewusstsein zu rufen, womit Frauen sich tagtäglich auseinandersetzen müssen.

„One Billion Rising“: Solidarität mit Frauen über alle Grenzen hinweg

„One Billion Rising zeigt, wie viele wir sind, die sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsache hinzunehmen“, heißt es in einer Ankündigung und weiter: „In Dinslaken zeigen auch wir unsere kollektive Stärke und unsere globale Solidarität über alle Grenzen hinweg. In Dinslaken fordern auch wir das Ende der Gewalt an Frauen und ein Ende der Geduld und des Schweigens.“ Dieses Jahr soll mit der Aktion nach dem Tanz die Solidarität mit den Frauen in Afghanistan und dem Iran zum Ausdruck bringen und gefordert werden: „Women – Life – Freedom“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde