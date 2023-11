Dinslaken Eine Arztpraxis am Altmarkt hat ihre Fensterfronten foliert, um die Patienten zu schützen. SPD-Vorschlag brachte keine Lösung.

Seit einigen Jahren gilt für die Innenstadt die Gestaltungssatzung. Immer wieder sorgt sie für Ärger. Kneipenbesitzer haben sich über die Vorgaben geärgert. Schon mehrfach wurde eine Änderung der Regeln gefordert. Dazu ist es aber nicht gekommen. Zuletzt sorgte die Arztpraxis, die in das Ladenlokal von Baby-Haus Eiling eingezogen ist, für einen Streit. Die Stadtverwaltung sagt nämlich die Schaufensterscheiben sind zu hoch mit Folie beklebt worden, der Praxisinhaber versteht die Welt nicht mehr und argumentiert mit dem Schutz seiner Patienten. Die SPD griff diesen Konflikt auf, stellte einen Vorschlag in den Raum, wie die Satzung angepasst werden sollte. Die Beschränkung sollte nicht für nicht-werbliche Folierungen in einer Arztpraxis gelten. Doch damit ist die Verwaltung nicht einverstanden, was die Diskussion im Planungsausschuss zeigte. Gelöst ist das Problem weiterhin nicht.

Für die Verwaltung berichtete Alexandro Hugenberg, Leiter der Stabsstelle Stadtentwicklung, dass immer mehr Nutzungen, die in der Innenstadt sonst in den Obergeschossen zu finden sind, ins Erdgeschoss eines Gebäudes ziehen. Gemeint sind Anbieter von Dienstleistungen und Arztpraxen.

Gebäude liegt an einer wichtigen Stelle der Innenstadt

Besondere Schaufenster sind dann die Folge. Doch abwechslungsreiche Warenauslagen und interessante Schaufenstergestaltungen würden Innenstädte zu einem attraktiven Ziel machen. So würden sie nicht nur zum Einkaufen, sondern auch für Schaufensterbummel genutzt werden. Fenster mit Folien, vor allem wenn die gesamten Scheiben beklebt seien, würden ein „unattraktives und unbelebtes Stadtbild“ schaffen, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme der Verwaltung. Das ehemalige Baby-Haus Eiling, dessen Schaufenster nun mit einer Folie komplett verdeckt sind, liege an einer wichtigen Stelle der Innenstadt. Die Situation sei verbesserungswürdig, so Hugenberg.

Die Verwaltung spricht sich gegen den Vorschlag der SPD aus, man wolle weiterhin eine fallorientierte Lösung. In gemeinsamer Abstimmung mit der Stadt Dinslaken sollen einzelfallbezogene Abweichungen zugelassen werden. So können auch in Zukunft individuelle Parameter wie Lage, Nutzung mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, und die mit dem Antrag intendierte Kompromissfindung ermöglicht werden.

SPD ist gar nicht einverstanden

Mit dem von der Verwaltung vorgelegten Vorschlag war die SPD, die den Antrag gestellt hatte, gar nicht einverstanden. Er verfehle die Intention des Antrages, man wolle keinen Wildwuchs in der Innenstadt, doch der Vorschlag habe nichts mit dem Kern des Problems zu tun, so SPD-Ratsherr Sezgin Özen. Es sei ein Wunschdenken, die Leute kämen in die Altstadt, würden dort verweilen und sich die Schaufenster anschauen. Es habe einen Wandel gegeben, viele ziehen ins Erdgeschoss ein, auch wegen der Zugänglichkeit. Und es kam der Hinweis, dass es in der Nachbarschaft der Arztpraxis Ladenlokale gebe, die ihre Schaufenster mit Folie beklebt hätten.

Eine Abstimmung gab es im Planungsausschuss nicht, denn die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen hatten darum gebeten, sie zu schieben. Eine weitere Vorberatung gibt es im Hauptausschuss am 5. Dezember, abschließend stimmt der Rat in der Sitzung am 12. Dezember über den Antrag der SPD und den Vorschlag der Verwaltung ab.

