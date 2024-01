Dr. Uli Paetzel ist Vorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband - hier beim Infoabend zur Emscher-Erosion in Dinslaken.

Potsdam-Treffen: „Friedliches Zusammenleben ist in Gefahr“

Dinslaken Emschergenossenschaft und Lippeverband nehmen Stellung zum Potsdam-Treffen von Rechten: Erschütterung und Abscheu

Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) drücken Erschütterung und Abscheu über die vom Recherchenetzwerk „correctiv“ enthüllten rechtsextremistischen Massendeportationspläne aus.

In einer Mitteilung an die Redaktion rufen EGLV als öffentlich-rechtliche Körperschaften mit rund 1800 Beschäftigten, darunter zahlreiche mit Migrationshintergrund, dazu auf, mehr denn je wachsam zu sein und allen Anfängen nationalsozialistischen und menschenverachtenden Gedankengutes zu wehren. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sei das höchste Gut in diesem Land und Garant für Frieden und Freiheit.

„Nie wieder Faschismus und Fremdenhass“

Nie wieder Faschismus und Fremdenhass: Nie wieder ist jetzt, heißt es weiter in der Mitteilung. „Unser friedliches Zusammenleben ist in Gefahr, wenn wir uns nicht tatkräftig für Demokratie und gegen autoritär-nationalistische Bestrebungen einsetzen“, sagt Professor Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender von EGLV. Vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der eigenen Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus verspürten EGLV eine besondere Verantwortung, das Demokratiebewusstsein zu stärken – sei es mit der Erinnerung an den 1944 von der Gestapo ermordeten einstigen EGLV-Chefchemiker Dr. Hermann Bach oder interne Seminare zum Demokratiegedanken für die Auszubildenden bei Emschergenossenschaft und Lippeverband.

Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV) sind öffentlich-rechtliche Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten Emschergenossenschaft sind unter anderem die Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung und -reinigung sowie der Hochwasserschutz.

Die größten Abwasserentsorger

Der 1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Emschergenossenschaft und Lippeverband sind Deutschlands größter Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle, 546 Pumpwerke und 69 Kläranlagen). Mehr im Internet auf www.eglv.de.

