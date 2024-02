Prunksitzung in Spellen: Gäste waren aus dem Häuschen

Voerde Die KG Spellen feierte eine ausgelassene Party mit selbst gemachten Karneval. Mehrere Akteure wurden vom Publikum mit einer Rakete belohnt.

Karneval selbst gemacht – die Spellener zeigten bei ihren Prunksitzungen am Freitag und auch am Samstag im Haus Wessel, wie’s geht. Im vollbesetzten Saal des Gasthofes waren 250 närrische Gäste regelmäßig „aus dem Häuschen“ über die Darbietungen, die die Spellener Vereine und die VKV Tanzgruppe „Generations“ auf die Bühne brachten. Und es war auch das Heimspiel des Voerder Prinzenpaares Heidi I. & Michael I., die ja beide aktive Mitglieder der KG Spellen sind. So waren sie dann auch bei ihrem zweimal vorgetragenen Sessionslied voll in ihrem Element, badeten in der Menge. Durch den Abend führten gekonnt die Sitzungspräsidenten Pia Awater und Co-Moderator Lars Wehrs am Mikrofon.

Spellen ohne Kirmes, Parkplatzmangel an der Schule

Die kleinsten Darsteller, 15 Mädchen im Alter von fünf bis neun, eröffneten den Show-Act der Veranstaltung, die pünktlich um 19.31 Uhr begann: Als „Starlets“ des SV Spellen in grün-schwarzen Kostümen tanzten sie sich in die Herzen des Publikums, das eine Zugabe forderte. Moderatorin Pia Awater ließ die erste Rakete des Abends steigen. Es folgte der Auftritt des Spellener Männergesangsvereins, dem die Karnevalisten der KG ja bis zum vergangenen Jahr angehört hatten. Mit „Ein bisschen Frieden“ und „Echte Fründe“ setzten die 16 Sänger mit der Leiterin Ekaterina Korotkova am Klavier ein Zeichen.

Den ersten Wortbeitrag brachten dann die Dorfbarden Hitzi und Simon, die aus Spellener Sicht auf die Ereignisse des letzten Jahres zurückblickten. Toleranz in Flüchtlingsfragen, Spellen ohne Kirmes, Rockkonzert auf‘m Bauernhof, Parkplatzmangel an der Schule, Windräder anstatt Logistikhallen in Emmelsum, aber auch Dank an die Stadt für Unterstützung waren ihre gereimt vorgetragenen Themen, und nach jedem Einzelnen banden sie das Publikum singend und mit Gitarrenklängen ein mit „Uns geht’s gut, wir haben keine Sorgen...“.

Die „Sunflowers“ gehörten zum Programm der Prunksitzung dazu. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Das Publikum war begeistert

Damm war wieder die Zeit für zwei Mädchen-Tanzgruppen des SV Spellen: Zuerst erstürmten die elf neun- bis elfjährigen „Sunflowers“ in schwarz-silbernen Kostümen die Bühne, und direkt anschließend performten die zehn zwölf- bis 16-jährige Mädchen als „Smiles“ in rot-schwarz ihren Showtanz. Hier gab es neben gelungener Formation auch schon Hebefiguren. Das Publikum war begeistert, und Pia Awater startete die nächste Rakete, wonach die jungen Tänzerinnen passend mit „Pass up, pass up, Prinzessin“ von der Bühne abmarschierten.

Das Duo „Sandra & Petra“ erzählte dann in niederrheinischer Mundart, was man so mit jungen „Prinzen“ zu Hause erlebt, die nur Bock auf Chillen haben. Ein völlig wortloser, aber ausdrucksstarker Beitrag erfolgte anschließend durch die sechs „Löhner Höhner“, die in Schlafgewändern und Unterwäsche des 19. Jahrhunderts eine Morgentoilette im Pflegeheim unter Sparmaßnahmen parodierten.

Heimspiel für das Prinzenpaar: Heidi I. und Michael I. sind aktive Mitglieder der KG Spellen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Das jecke Publikum war hierdurch schon gut amüsiert und geriet durch den Auftritt der Spellener Prinzengarde mit Prinzessin Heidi vollends aus dem Häuschen. Das Aushängeschild der KG Spellen mit zwölf jungen Frauen und fünf Burschen in „Rot-Weiß“ brachte alles aufs Parkett, was das Karnevalistenherz begehrt, und wurden dann von Co-Moderator Carsten Herbst als der „blanke Wahnsinn auf zwei Beinen“ benannt.

Unter erschwerten Bedingungen

Als Gäste zogen dann die VKV-Generations ein und zeigten in Pilotenanzügen ihren Top Gun Tanz mit Rock ’n’ Roll Einlagen. Auch hier forderte das närrische Publikum vehement Zugabe. Danach wurde es etwas ruhiger im Saal, denn mit einer Theater-Inszenierung kamen dann Herr Lampenfieber (Kevin Cox) und Herr Millowitsch (Benedikt Ernsting) daher. Der Gag war, dass die zum Stück nötigen Schauspieler, die noch gar nichts von ihrem Glück wussten, auf die Bühne gerufen wurden. Gezielt griffen sich Kevin und Benedikt bekannte Dorf- und Stadtcharaktere heraus und ließen sie – unter erschwerten Bedingungen und mehrfachen Wiederholungen – den Auftakt einer Prunksitzung nachspielen. Die Stimmung im Saal war kaum noch zu toppen.

Wäre da nicht noch das Männerballett der KG Spellen, das zuerst zu spanischen Rhythmen und teils bauchfrei auf der Bühne performte, um dann nochmal als Heidis und Antons Alpenstimmung in den Saal zu bringen. Zwischendurch heizten noch mit Unterstützung von Prinz Michael die Dorf-Drums ein, sieben Frauen und 13 Männer mit rosa Cowboyhüten, an blauen Kunststofftonnen mit Trommelmusik, zu „Country Roads“ und der Musik vom „Fluch der Karibik“.

