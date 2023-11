Rallye nach Gambia: Drei Dinslakenerinnen sind dabei

Alina (v.l.n.r.), Pia und Stella waren bereits in Gambia. Nun nehmen sie an der Dresden-Dakar-Banjul-Rallye teil.

Dinslaken Abenteuerliche Fahrt: 7000 Kilometer durch sieben verschiedene Länder - warum Pia, Alina und Stella von Dinslaken bis Gambia mit dem Auto fahren.

Es ist ein ganz besonderes Projekt, an dem Pia, Alina und Stella gerade arbeiten: Im Februar wollen sie mit dem Auto nach Gambia fahren – für einen guten Zweck. Im Rahmen der Dresden-Dakar-Banjul-Rallye werden sie durch sieben verschiedene Länder fahren und mehr als 7000 Kilometer zurücklegen. Vor Ort werden die Fahrzeuge, die an der Rallye teilgenommen haben, versteigert, der Erlös kommt verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen, Schulen und Krankenhäusern in Gambia zugute. Pia, Stella und Alina wollen mit ihren Spenden das Kinderdorf Bottrop in Gambia unterstützen. Nun sammelt das Trio Spenden, um die Reise zu finanzieren – und sucht vor allem noch ein geeignetes Auto für das Abenteuer.

Seitdem sie einmal in Gambia waren, schlägt ihr Herz für das Land „wegen der herzlichen Menschen, der erfüllenden Arbeit mit den Kindern, den faszinierenden Traditionen und der ständigen Gelegenheit, Neues zu lernen“, erzählen Pia, Stella und Alina. Das Kinderdorf Bottrop in Gambia kennen alle Drei schon persönlich. Durch eine AG am Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) auf den Verein aufmerksam geworden, flog Pia im Jahr 2019 im Namen des OHGs, begleitet von zwei Lehrern und einer Mitschülerin, nach Gambia. Zwei Jahre später absolvierte sie ein dreimonatiges Praktikum im Kinderdorf. Auch Alina absolvierte 2022 dort ein Praktikum. Ihre Schwester Stella war ebenfalls schon im Gambia. In diesem Jahr waren sie im September gemeinsam dort, um das Kinderdorf Bottrop zu unterstützen.

Rallye-Teilnehmer am Strand kennengelernt

„Es war eine unvergessliche Reise voller Herzlichkeit und Freundschaft, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich für andere einzusetzen. Besonders das Spielen mit den Kindern hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ihre Freude und Begeisterung waren ansteckend!“, schwärmt die 19-jährige Stella von ihrer Reise. „Gambia ist für mich wie ein Zuhause geworden, und ich bin dankbar für all die unvergesslichen Begegnungen und Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe“, ergänzt ihre ältere Schwester Alina.

Während eines Aufenthalts in Gambia hat sie am Strand einige Teilnehmer der Dresden-Dakar-Banjul-Rallye kennengelernt. Aus dem Gespräch heraus entstand der Wunsch, selbst an der Rallye teilzunehmen. Gleichzeitig erzählte der Vater eines Freundes von Stella, der früher auch bei der Rallye dabei war, den jungen Frauen darüber viel Positives. „Warum nicht jetzt?“, lautete daher die Frage nach ihrem Gambia-Aufenthalt im September. Die Gelegenheit ist günstig. Wenn die Dresden-Dakar-Banjul-Rallye im Februar startet, hat Alina, die Sonderpädagogische Förderung auf Lehramt studiert, vorlesungsfreie Zeit, Stellas Studium beginnt erst im April. Pia war ebenfalls von der Idee begeistert und schon bald nach ihrer Reise begannen die Drei mit den Vorbereitungen.

Verein wurde gegründet

Sie gründeten den Verein „Gambia-Hilfe-Dinslaken“, über den sie Spenden für ihr Projekt sammeln. Das haben sie übrigens auf den Namen „The Smiling Car of Africa“ getauft, in Anlehnung an die Bezeichnung „The Smiling Coast of Africa“, die als Synonym für Gambia verwendet wird. Auf Social Media machen die Drei auf ihr Projekt aufmerksam, Mitte November haben sie schon fast 3000 Euro an Spendengeldern zusammen bekommen. Was noch fehlt, ist das Auto.

Es sollte ein größeres Modell sein, ein Transporter wäre optimal, wie Alina in einem Interview auf Social Media verrät. Schließlich muss neben den drei jungen Frauen auch noch eine Menge Ausrüstung hineinpassen: Zwei Ersatzräder auf Felge sowie ein weiterer Reifen, Luftpumpe oder ein kleiner Kompressor, Kanister für Treibstoff und Wasser, Abschleppseile, Feuerlöscher, Verbandskasten, Werkzeug – und natürlich noch Schlafsäcke, Zelt, Isomatten und das Gepäck des Trios.

Fahrzeug könnte ein Busch-Taxi werden

19 Tage werden Pia, Alina und Stella mit dem Auto unterwegs sein, bis sie ihr Ziel Banjul, die Hauptstadt Gambias, erreichen werden. Die Strecke wird durch Frankreich, Spanien, Marokko und den Senegal führen. Eine Woche wird es Off-Road durch die Wüste gehen, weiß Alina, ein Guide wird sie leiten. Vor Ort werden die Fahrzeuge versteigert. Alina hat auch eine Vorstellung davon, was aus einem ehemaligen Rallye-Fahrzeug in Gambia werden kann. In einen Transporter könnten beispielsweise Bänke und Fenster eingebaut werden – und schon hätte man ein Busch-Taxi. Alina ist schon selbst mit so einem Busch-Taxi gefahren. Zwar sei es auf der Metallbank sehr eng, wenn 20 bis 30 Leute im Auto säßen, dennoch liebt Alina die Fahrten mit dem Busch-Taxi.

Dieser Verein organisiert die Rallye Die Dresden-Dakar-Banjul-Rallye wird seit 2006 vom Verein Breitengrad organisiert. Der Start erfolgt zweimal im Jahr (Februar/März und Oktober/November). Die Reise führt über 7000 Kilometer durch sieben Länder, Ziel ist Gambias Hauptstadt Banjul. Dort werden die Fahrzeuge für einen guten Zweck versteigert. Die Streckenführung sei anspruchsvoll, könne aber von jedem guten Autofahrer mit einem Minimum an Abenteuerlust bewältigt werden, heißt es auf der Homepage des Veranstalters. Der Verein Kinderdorf Bottrop in Gambia entstand aus einem Hilfsprojekt, bei dem ein Kindergarten in Gambia gebaut wurde, und fördert und unterstützt hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in Afrika. Seit Herbst 2017 liegt der Fokus auf der Arbeit im Vorschulbereich. Den Kindergarten „Kinderdorf Bottrop“ besuchen mehr als dreihundert Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Doch erst einmal müssen Pia, Stella und Alina mit einem Auto in Banjul ankommen. Die Spenden, die sie sammeln, dienen aber nicht nur der Anschaffung eines Wagens und eines Check-Ups in der Werkstatt, sondern auch für Maut, Fähre, Autoversicherungen und Material, das für die Reise benötigt wird. Wer die Drei bei ihrem Abenteuer „The Smiling Car of Africa“ und ihrem ehrenamtlichen Engagement für das Kinderdorf Bottrop in Gambia unterstützen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 01575 4940735 oder per E-Mail an thesmilingcarofafrica@gmail.com bei ihnen melden.

Am Sonntag, 3. Dezember, sind Pia, Alina und Stella auf dem Trödelmarkt bei Ikea in Duisburg – dafür suchen sie noch Sachen, die sich gut verkaufen lassen. Auf ihrem Social Media-Kanal „thesmilingcarofAfrica“ informieren die Drei über den aktuellen Stand ihres Projektes – und können im nächsten Jahr mit ihrem Spendenerlös aus der Teilnahme an der Dresden-Dakar-Banjul-Rallye hoffentlich auch den Kindern im Kinderdorf Bottrop in Gambia ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

