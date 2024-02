Rathaussturm in Hünxe: Möhnen überwältigen die Rathausmacht

Hünxe Mit Lichtschwert und mystischen Kräften ausgestattet wollte Bürgermeister Dirk Buschmann das Rathaus verteidigen, scheiterte aber an den Jecken.

Gefährliche Geschütze hatte Hünxes Bürgermeister Dirk Buschmann zur Verteidigung des Hünxer Rathauses aufgefahren. Die ganze „Rathausmacht“ auf seiner Seite wissend, versuchte er, sich den Möhnen und Jecken vor der Türe des Gebäudes in den Weg zu stellen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Mit einem Rammbock mit Glücksklee und Glückspilzen ausgestattet hämmerten die Möhnen gegen die hölzerne Türe und brachen diese schließlich auf. Sofort ergoss sich eine Menge aus jeck Kostümierten, angeführt von „Glücksfee“ und Obermöhne Annette Weiß in die Amtsstube.

Buh-Rufe von den Möhnen dann im Hünxer Ratssaal. Denn nach dem Scheitern der Verteidigung der Rathauspforte wollte Dirk Buschmann mit Worten die Jecken überreden, den Heimweg anzutreten. „Mensch macht doch Eure Köpfe zu und lasst die Beamten heut‘ in Ruh!“, rief der erste Bürger, bedrohlich sein Lichtschwert schwenkend, den Möhnen zu. Sie sollten doch „eine Biege machen“ und „nach Hause zurück“ gehen.

Keine Chance gegen die glücklichen Jecken

Pustekuchen! Annette Weiß sicherte sich den Schlüssel zum Rathaus und den Möhnen und Jecken damit die Regentschaft für die kommenden tollen Tage. „Der Widerstand vom Bürgermeister war schon da – doch keine Chance bei einer so großen Weiberschar!“, rief die Vorsitzende des 1. KV Jeck in Hünx‘ den versammelten Jecken zu.

Wie hätte es auch anders laufen sollen? Schließlich hatten die Hünxer Jecken mit dem Motto „Glück findet man nicht an jedem Ort, in Hünxe fliegt es niemals fort“, übrigens ganz nach dem Geschmack des Bürgermeisters, das Glück naturgemäß auf ihrer Seite. Wohl auch dieser freundlichen Wendung des Schicksals ist es geschuldet, dass der Verein seit dem Herbst mit den „Jecken Dänzern“ eine eigene Tanzgarde aus 25 Mädels in drei Altersgruppen hat, die beim Rathaussturm ihren Premierenauftritt absolvierte.

Eine neue Burgdame für Hünxe geehrt

Und was wäre ein Rathaussturm in Hünxe ohne einen Ritterschlag? Dieses Mal durfte aber kein männlicher Jeck vor den Möhnen niederknien, um den Ritterschlag zu empfangen. Stattdessen erhoben die Jecken Marianne Günther, die langjährige Kassiererin des 1. KV Jeck in Hünx‘ in den Rang eines Burgfräuleins. „Über 20 Jahre hat sie die Arbeit gemacht und dem Verein volle Kassen gebracht“, erklärte Angelika Müller, bevor sie das Schwert erhob und die verdiente Karnevalistin in den jecken Adelsstand erhob.

Darauf ein dreifaches „Hünxe Jeck“ als Startschuss in die Feierlichkeiten zu Altweiber, die bis in den Abend andauern sollten.

