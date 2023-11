Real Dinslaken: Verdi nennt Schließung „skandalös“

Dinslaken 45 Real-Märkte sollen schließen. Laut Verdi ein „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“. Kündigungsfristen und Abfindungen würden reduziert.

Als „skandalös“ und „Schlag ins Gesicht der Beschäftigten“ bezeichnet Heino Georg Kaßler, Gewerkschaftssekretär von Verdi NRW, die angekündigte Schließung der 45 Real-Märkte, darunter auch Dinslaken, Ende März.

Durch die angemeldete Insolvenz würden die Beschäftigten - in Dinslaken sind etwa 80 Mitarbeitende betroffen - schlechter dastehen. So würde die Kündigungsfrist, die bei einigen möglicherweise ein halbes Jahr betrage, verkürzt und eventuelle Abfindungen, die langjährigen Mitarbeitenden zustünden, auf maximal zweieinhalb Monatsgehälter reduziert.

Kaßler wirft Real-Geschäftsführung „Missmanagement“ vor

Über zehn Jahre dauere der Niedergang der Kette schon an, seither müssten die Beschäftigten immer wieder um ihre Zukunft fürchten. Kaßler wirft der Geschäftsführung von Real „Missmanagement“ vor. SCP habe die Märkte nach dem Verkauf an Tischendorf nun wieder übernehmen müssen und mache sich einen schlanken Fuß - denn die Insolvenzgelder zahle die Bundesagentur für Arbeit - und somit der Steuerzahler. Kaßler stellt zudem die Frage, ob für die 45 Märkte, die nun geschlossen werden, bereits Nachnutzungsverträge in den Schubladen liegen, die die Übernahme der Beschäftigten umgehen sollen.

Real hatte, wie berichtet, am Montag bekannt gegeben, dass 45 Märkte, darunter auch Dinslaken, zum 31. März 2024 geschlossen werden. Es hätten sich trotz intensiver Bemühungen keine Interessenten dafür gefunden.

