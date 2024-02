Wetter Regen-Frust an Karneval in Dinslaken? So wird das Wetter

Dinslaken/Voerde/Hünxe Ob Altweiberparty am Altmarkt oder Tulpensonntagszug: Das sind die Wetteraussichten für den Straßenkarneval in Dinslaken, Voerde und Hünxe.

Nach dem windigen und kalten Jahresbeginn hat sich die Wetterlage am Niederrhein wieder beruhigt. Es herrschen jahreszeitlich entsprechende Temperaturen, die Sonne lässt sich ab und an sogar blicken, auch wenn hier und da doch mal etwas Regen fällt. Doch zum Höhepunkt der Karnevalssession soll sich das jetzt wieder ändern. Zumindest beim Straßenkarneval, wie bei der Altweiberparty am Altmarkt in Dinslaken oder dem beliebten Tulpensonntagszug in Voerde, sollten Jecken auf „regenfeste Kostüme“ achten, erklärt Maria Hafenrichter, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst.

Bereits am Dienstag, 6. Februar, soll ein Frontzug mit Niederschlag Dinslaken, Voerde und Hünxe erreichen. An Altweiber soll es bereits am Vormittag, 8. Februar, zunehmend regnen. „Das wird sich dann auch den kompletten Donnerstag weiter durchziehen“, lautet die Vorhersage von Hafenrichter. Die Höchsttemperatur liege bei 10 Grad.

Tulpensonntagszug in Voerde 2024: Jecken sollten mit Regen rechnen

Fürs Ende der Woche könne sie bisher nur „einen groben Trend“ vorhersagen. Doch auch der zeigt: Es bleibt weiter ungemütlich. Bei Temperaturen um die 10 Grad am Sonntag, 11. Februar, ist das Wetter „weiterhin unbeständig“. Auch beim Tulpensonntagszug sollten Karnevalsbegeisterte also mit Niederschlag rechnen. Am Rosenmontag seien die Temperaturen „eher rückläufig“, liegen bei derzeitiger Vorhersage um sieben bis acht Grad. „Insgesamt kann man das Wetter an den Karnevalstagen als sehr ungemütlich bezeichnen“, resümiert die Meteorologin.

