Unfall Reitunfall in Hünxe: Junge Frau mit Hubschrauber gerettet

Hünxe/Dinslaken Die junge Frau hatte bei dem Reitunfall in Hünxe schwere Verletzungen erlitten. Der Rettungshubschrauber brachte sie in eine Spezialklinik.

Zu einem Reitunfall war es am Dienstagabend in Hünxe gekommen. Gegen 20 Uhr wurden Notarzt und Rettungswagen der Feuerwehr Dinslaken zu dem Unfall alarmiert. Dinslaken ist beim Rettungsdienst für die Gemeinde Hünxe zuständig. Eine junge Frau hatte schwere Verletzungen erlitten und musste in eine Spezialklinik transportiert werden.

Hünxer Feuerwehr leuchtete Landestelle aus

Zu diesem Zweck kam ein Rettungshubschrauber der Bundeswehr zum Einsatz, der auch für den Einsatz in der Nacht ausgerüstet ist. Die Feuerwehr Hünxe, die um kurz vor 21 Uhr zum Einsatz alarmiert wurde, leuchtete für den Hubschrauber einen Landeplatz an der Schwarzen Heide großflächig aus und stellte den Brandschutz sicher.

Die junge Frau wurde durch den Rettungsdienst vom Rettungswagen in den Hubschrauber umgelagert. Nach Abflug des Hubschraubers konnten auch die Einsatzkräfte der Hünxer Feuerwehr wieder einrücken.

