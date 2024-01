Repair-Café Hünxe sammelt wieder Kerzenreste für die Ukraine

Kerzenrest wie diese hier sind beim Repair-Café in Hünxe gefragt. Sie gehen in Richtung der Ukraine.

Hünxe Nach dem Weihnachtsfest bleiben vielerorts oft Kerzenreste zurück. In Hünxe werden diese jetzt gesammelt, und zwar für einen guten Zweck.

Was soll man eigentlich machen mit den Kerzenresten, die nach Weihnachten am Adventskranz und auf Lichterbögen zurückgeblieben sind? Man könnte sie zum Beispiel zum Repair-Café in Bruckhausen bringen.

Die Annahme erfolgt am Donnerstag, 11. Januar, im Gemeindezentrum „Unsere Arche“, Danziger Platz 10 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Mit der Sammlung unterstützen das Repair-Café und die Kirchengemeinde Hünxe dieses Jahr die Initiative der Do Vira Foundation aus Hürth.

Diese Kerzen werden angenommen – und das passiert mit den Resten

Ganze Kerzen und Grableuchten werden auch angenommen. Sie sind als Lichtspender in der Ukraine gern gesehen. Aus den Wachsresten werden sogenannte „Büchsenlichter“ hergestellt, die in der Ukraine als alternative Heizquellen eingesetzt werden können. Wachs in Glasumhüllungen ist zu aufwändig im Transport und für die Weiterverarbeitung und wird daher nicht angenommen.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Repair-Café eine ähnliche Sammelaktion durchgeführt. Damals waren allein aus der Kirchengemeinde Hünxe über 1,5 Tonnen Kerzenreste weitergeleitet werden konnten. Mehr Informationen gibt es unter www.repaircafe-huenxe.ekir.de auf der Seite des Repair-Cafés.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde