Salzvital Voerde feiert 10. Geburtstag – mit diesen Aktionen

Salzvital-Inhaberin Brigitte Schwanse in ihrer Salzgrotte in Voerde-Spellen.

Voerde Die Salzgrotte Salzvital in Spellen feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Inhaberin Brigitte Schwanse blickt zurück und lockt mit Angeboten.

Experten könnten vermutlich anhand der Saline ablesen, wie lange es die Salzgrotte Salzvital in Spellen schon gibt: Auf über einen Meter sind die sich darin befindenden Stalaktiten in den vergangenen Jahren schon gewachsen – genauer gesagt in den letzten zehn. Salzvital feiert 2024 runden Geburtstag. „Die Zeit ist wie im Fluge vergangen“, sagt Inhaberin Brigitte Schwanse.

Und sie blickt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück: „Es lief von Anfang an einfach richtig gut.“ Schon nach kurzer Zeit konnte Schwanse ihr Angebot daher erweitern – erst kam die Fußpflege, dann die kosmetische Gesichtsbehandlung hinzu. Dauerrenner ist und bleibt aber der Besuch der Salzgrotte mit ihren zehn und die Solevernebelung mit den sechs Plätzen. Seit Corona werde das Angebot mit der salzhaltigen Luft noch stärker nachgefragt. „Es kommen gezielt Menschen, die Probleme mit den Atemwegen nach einer Corona-Erkrankung haben“, so Schwanse.

Besuch der Salzgrotte kann Immunsystem stärken

45 Minuten in der Salzgrotte kosten aktuell 12,50 Euro, 20 Minuten in der Salzvernebelung, hier ist der Salzgehalt höher, 9,20 Euro. Schwanse empfiehlt, eine Salzgrotte langfristig einmal pro Woche zu besuchen, um das Immunsystem dauerhaft zu stärken. „Man ist dann auch besser vor Erkältungen gewappnet“, betont die gelernte Apothekenhelferin.

Erkältungszeit bedeutet bei Brigitte Schwanse nämlich Hochsaison. „Seit November ist die Grotte stark besucht. So viele Kunden hatte ich noch nie.“ Wer sich vor einem Schnupfen schützen will, aber auch diejenigen, die schon erkältet sind, können gleichzeitig die Salzgrotte aufsuchen. „Salz wirkt antibakteriell. Man kann sich nicht anstecken“, erklärt Schwanse. Mittlerweile kämen auch viele Eltern mit ihren verschnupften Kindern zu Salzvital. Damit sich die kleinen Besucher in der Salzgrotte nicht langweilen, gibt es für sie Spielzeug, mit dem sie im Salz buddeln können. Der Eintritt ist für Kinder bis sieben Jahre kostenlos.

Insgesamt acht Tonnen Salz sind in der Salzgrotte Voerde verbaut. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Der runde Geburtstag wird am kommenden Mittwoch, 24. Januar, mit kleinen Aktionen gefeiert. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher die Angebote von Salzvital kostenlos testen. Kleinere Gesichtsbehandlungen, Lymphdrainage und natürlich kurze Aufenthalte in der Salzgrotte und der Solevernebelung sind möglich. Salzvital befindet sich in den Geschäftsräumen an der Friedrich-Wilhelm-Straße 1-3 in Voerde-Spellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde