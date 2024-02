Dinslaken Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Moltkeschule eingebrochen. Sie haben Geld gestohlen - und eine ganz besondere Spardose.

Eine ganz böse Überraschung erlebten die Schüler und Lehrer der Moltkeschule am Mittwochmorgen. In der Nacht von Dienstag, 13. Februar, auf Mittwoch, 14. Februar, wurde in die Schule eingebrochen.

Die Täter verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie ein Fenster eines Klassenraumes aufgebrochen haben. Die Tür zum Büro wurde gewaltsam geöffnet. Der PC-Wagen sowie zwei Rollcontainer wurden aufgebrochen. PCs und Tablets wurden aber nicht entwendet.

Täter hatten es auf Geld abgesehen

Die Täter hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. „Es wurde einiges an Geld gestohlen,“ heißt es aus der Schule. So haben die Einbrecher aus dem Lehrerpult einer Klasse das eingesammelte Geld für eine Autorenlesung und für Lesematerial gestohlen: 130 Euro! Aus dem Büro haben sie die eingesammelte Gebühr für den anstehenden Känguru-Wettbewerb mitgehenlassen: 62 Euro.

Spenden sollten am Mittwoch übergeben werden

Und, was die Schule „besonders traurig“ findet: Die Schulgemeinschaft inklusive Kollegium hat für eine Dinslakener Familie gesammelt, deren Kind die Schule besucht und die einen großen Schaden durch einen Wohnungsbrand erlitten hat. Nach einem Kabelbrand vor einigen Wochen ist laut Schule die ganze Wohnung verrußt und seither nicht bewohnbar. Die Familie lebt seitdem in einer Ferienwohnung. Schüler und Lehrer haben für die Familie gesammelt: 500 Euro sind dabei zusammen gekommen. Auch diese Spardose haben die Täter mitgenommen. Besonders bitter: Die Spenden sollten am heutigen Mittwoch an die betroffene Familie übergeben werden.

Außerdem wurden drei Schwimmkarten zum Zutritt des Dinamare entwendet. Die Polizei hat den Schaden aufgenommen. Strafanzeige ist gestellt. (aha)

