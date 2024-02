Tipps fürs Wochenende in Dinslaken und Voerde

Das Akkordeon Orchester Dinslaken Oberhausen - hier bei einem Konzert im Ledigenheim - spielt am Samstag in St. Johannes Eppinghoven Stücke von Bach bis Piazzolla.

Dinslaken Von Musikern von Götz Alsmann bis zum kleinen Vampir, vom Akkordeon-Orchester bis zur Magie - oder einfach Abfeiern in Dinslaken und Voerde.

Hier spielt die Musik!

Beim gemeinsamen Konzert spielen das Akkordeonorchesters Dinslaken-Oberhausen 1980 und das Marler Projektorchesters ArtAccA Musik von Bach bis zur Gegenwart. Es beginnt am Samstag, 17. Februar, um 18 Uhr in der Kirche St. Johannes in Eppinghoven. Ein besonderer Schwerpunkt des Programms mit dem Titel „Facettenreich“ liegt dabei auf Kompositionen, die sich mit dem Ruhrgebiet befassen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 18. Februar, geht es beim „Jazz in Dinslaken“ weiter. Zu Gast ist der Vibraphonist und Marimbaspieler Altfrid M. Sicking, hier in Dinslaken vor allem als langjähriger Sideman von Götz Alsmann bekannt. Zu Gast ist er nun mit seiner eigenen Band und mit eigenen Kompositionen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr im im Ledigenheim Lohberg, Stollenstraße 1. Auch Alsmanns Percussionist Marcus Passlick gehört zu dem siebenköpfigen Ensemble. Tickets für das Konzert im Rahmen der „Jazz in Dinslaken“-Reihe der Jazz Initiative gibt es ab 17 Euro (erm. sechs Euro), in der Stadtinformation am Rittertor sowie über Reservix und an der Abendkasse für 21 Euro (erm. neun Euro).

Wort gehalten!

Tobias Reinartz und Anna Conni präsentieren am Freitag, 16. Februar, 19.30 Uhr im Dachstudio Dinslaken, Friedrich-Ebert-Straße 82-84, wieder einmal sechs Poetinnen und Poeten, die mit ihren Texten um die Gunst des Publikums antreten. Der Eintritt zum Poetry-Slam kostet drei Euro (erm. 1,50 Euro). Nur Abendkasse!

Als Kommissar Fröhlig zu einem Tatort gerufen wird, ahnt er nicht, welches Ausmaß der Fund eines Bündels Schrumpfköpfe annehmen wird: Es ist nur der Auftakt einer Reihe perfider Ritualmorde. „Totemwald“ heißt der Thriller von Bernhard Klaffke, aus dem der Duisburger am Freitag, 16. Februar, 18 Uhr im Café Hof Emschermündung, Am Hagelkreuz in Eppinghoven, liest. Anmeldung für die Lesung nimmt die VHS Dinslaken unter der Rufnummer 02064/4135-0 oder online auf www.vhs-dinslaken.de entgegen.

Das wäre ja gelacht!

Wenn ein Journalist Kabarett macht, dann ist das Pressekabarett. Uli Höhmann steht seit über zwanzig Jahren hinter dem Radiomikrofon und gibt am Samstag, 17. Februar, 19.30 Uhr, im Theater Halbe Treppe, Teerstraße 2 in Lohberg, mit „Gab’s Tote?“ einen Einblick ins Normale und Absurde seiner Arbeitsroutinen. Tickets gibt es ab 13,50 Euro in der Stadtinformation am Rittertor und über Reservix. Etwaige Restkarten an der Abendkasse: 15 Euro.

Zauberhaft!

„Die Magier 4.0“ sind der Bad-Boy der deutschen Zauberszene Christopher Köhler, der Zauber-Weltmeister André Desery und der magische Stand-up-Comedian Jens Wienand. Gemeinsam möchten sie ihrem Publikum am Sonntag, 18. Februar, 20 Uhr in der Kathrin-Türks-Halle Dinslaken, Platz d‘Agen 4, einen zauberhaften Abend bereiten. Tickets gibt es ab 28,39 Euro in der Stadtinformation am Rittertor und über Reservix.

Kinderkram!

Anton Bohnsack liest für sein Leben gern Gruselgeschichten. Als er eines Abends alleine unter seiner Bettdecke in »Frankenstein« schmökert, landet plötzlich ein echter Vampir auf seiner Fensterbank: Rüdiger, der „kleine Vampir“. Am Samstag, 17. Februar, 16 Uhr, landet der „kleine Vampir“ in einer Inszenierung des Westfälischen Landestheaters auf der Bühne der Kathrin-Türks-Halle in Dinslaken. Tickets für das Stück für Kinder ab sechs Jahren gibt es für Kinder ab acht Euro, für alle anderen ab zehn Euro in der Stadtinformation am Rittertor oder über Reservix.

Party, Party

„Thirsty Saturday“ heißt es am Samstag in der Kuka. KNDR und Hooddiver legen ab 23 Uhr auf. Mitfeiern dürfen alle über 18 Jahre. 15 Euro Mindestverzehr, Eintritt frei (Thyssenstr. 81).

Premiere im „Feuer und Flamme“ in Voerde: Am Freitag, 20 Uhr, steht erstmals die „Black, House & Techno-Party“ auf dem Programm. Das Event richtet sich an alle zwischen 25 und 45 Jahren. „Plattengott“ DJ Domic legt auf, bis 21 Uhr gibt es freien Sekt für Frauen. Eintritt: 10 Euro, Karten unter 0151 - 52490034 (Hindenburgstr. 180, Voerde). Am Samstag gibt‘s „Disco und Kneipenabend“ an selber Stelle.

