Singen bei „So klingt Dinslaken“: Musiker sucht Mitwirkende

Dinslaken Dinslakener Ensembles spielen zum Stadtjubiläum-Finale ein Lied von Jazz-Trompeter Jan Schneider mit Projektchor. So kann man mitmachen.

Konzerte und Auftritte von Dinslakener Bands, Ensembles und Chören gab es im Jubiläumsjahr 750 Jahre Stadt Dinslaken viele. So viele, dass es einen „DNSLKN-Moment“ fast nicht mehr gegeben hätte. Jan Schneider plante, alle interessierten musikalischen Dinslakenerinnen und Dinslakener für die Aufführung eines von ihm geschriebenen Songs zu vereinen. 2023 konnte diese Idee nicht mehr realisiert werden, aber nun, bei der großen Abschlussveranstaltung am Sonntag, 3. März, 19 Uhr, in der Kathrin-Türks-Halle ist es soweit. „So klingt Dinslaken“ heißt das Projekt, und wie es klingt, wird man im Song mit vielen Mitwirkenden hören.

Jan Schneider hat für die Realisierung seines Projekts prominente Unterstützung bekommen. Rainer Stemmermann leitet den Chor, bei dem alle, die interessiert sind, mitmachen können. Den Text des Liedes hat Martina Weinem verfasst. Horst Miltenberger habe sich sehr für das Projekt eingesetzt, berichtet Jan Schneider, möglich sei die Verwirklichung auch nur durch die Unterstützung durch die Nispa.

Treffen mit den unterschiedlichsten musikalischen Formationen

Und nicht zu vergessen Jan Schneider selbst. Er trifft sich seit Jahresanfang mit den unterschiedlichsten musikalischen Formationen in Dinslaken. Angefangen bei den Bläserklassen der Waldorfschule Dinslaken und dem THG-Schulorchester über die Posaunenchöre, musische Vereine bis Schneiders eigener aktueller Workshop-Band „All that Jazz“. Auch die Craving Hands sind mit dabei – eine wichtige Stütze für den Song, den Jan Schneider selbst als „poppig“ bezeichnet.

Alle musikinteressierten Dinslakenerinnen und Dinslakener sollen zeigen können, wie Dinslaken klingt. Deshalb hat Jan Schneider die Partitur nicht nur für die Bands und Ensembles so geschrieben, dass für jeden Schwierigkeitsgrad etwas Passendes dabei ist. Auch der Chorgesang ist so gesetzt, dass es sowohl mehrstimmige Passagen für erfahrene Sängerinnen und Sänger gibt als auch eine eingängige Melodie, in die auch absolute Chorneulinge einstimmen können.

Gemeinsame Chorprobe am 22. Februar

Die Instrumentalgruppen proben bereits jetzt schon separat, die gemeinsame Chorprobe aller Sängerinnen und Sänger findet am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr im Ev. Gemeindehaus an der Duisburger Straße statt. Die Probe mit allen Mitwirkenden ist für Sonntag, 25. Februar, festgesetzt. Ab 13.30 Uhr spielen im Rathaussaal der Stadt Dinslaken alle Instrumentalisten erstmalig zusammen, gegen 14.30 Uhr kommt der Chor hinzu. Der Soundcheck findet am Sonntag, 3. März, dem Veranstaltungstag, von 15 bis 18 Uhr in der Kathrin-Türks-Halle statt. Wie Dinslaken dann klingt, erfährt das Publikum beim großen Finale der abendlichen Abschlussveranstaltung zum Jubiläumsjahr 750 Jahre Stadt Dinslaken.

Wer bei „So klingt Dinslaken“ mitsingen möchte, kann sich über das Kontaktformular auf www.soklingtdinslaken.de bei Jan Schneider anmelden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde