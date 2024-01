Snackautomaten in Dinslaken: Sieben Euro für blaue Chips

Weitere Snackautomaten

Jan Ochmann besitzt in Dinslaken zwei Snackautomaten. Es finden sich jedoch weitere identische Geräte anderer Anbieter in der Stadt, wie zum Beispiel auf der Karl-Heinz-Krengel-Straße in Höhe des Bauzentrums Mehring. Einen weiteren Automaten plant der 27-Jährige in nächster Zeit auch in Oberhausen in der Nähe der Turbinenhalle aufzustellen.

Auch in Voerde gibt es einige Snackautomaten: Einen von Captain Brause an der Rheinpromenade in Götterswickerhamm etwa – dort soll es in der Sommersaison auch Grillfleisch geben. Außerdem gibt es Kioskautomaten, etwa an der Dinslakener Straße 62 und der Bahnhofstraße 132 in Voerde. Infos gibt es jeweils über TikTok.