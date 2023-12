Spotify-Charts: Das sind die Lieblingslieder der Dinslakener

Apache 207 stand laut Spotify in diesem Jahr in Deutschland ganz hoch im Kurs. Wie beliebt ist seine Musik bei den Dinslakenern?

Dinslaken Der Streamingdienst Spotify hat die meistgehörte Musik 2023 ausgewertet. Welche Hits und Künstler bei den Dinslakenern dabei ganz oben stehen.

Welche Musik haben die Dinslakenerinnen und Dinslakener 2023 am meisten gehört? Der Streaminganbieter Spotify zeigt seinen 547 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern nicht nur ihren persönlichen musikalischen Jahresrückblick an, er wertet die Ergebnisse auch für einzelne Städte aus.

Lieblingskünstler der Dinslakener, die den Streamingdienst 2023 nutzten, ist demnach der

Deutschrapper Apache 207

. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Ayliva, Bonez MC, The Weeknd und Taylor Swift.

Bei den meistgestreamten Songs hat Apache 207 in Dinslaken ebenfalls die Nase vorn: Die Single „Komet“, die der Rapper gemeinsam mit Udo Lindenberg veröffentlicht hat, liegt auf Platz eins. Das ist vermutlich wenig überraschend – er ist laut Spotify der diesjährig erfolgreichste Streaming-Song in ganz Deutschland. Auf Platz zwei hat es auch hier Ayliva mit dem Song „Sie weiß“ geschafft. Das Treppchen komplementiert Miley Cyrus mit ihrem Radio-Hit „Flowers“. Dahinter liegen „I’m Good (Blue)“ von Bebe Rexha und David Guetta sowie „Mockingbird“ von Eminem.

Dinslakener hören gerne deutschen Hip-Hop

Das Lieblingsgenre der Dinslakener lässt sich beim Blick auf Lieblingskünstler und Lieblingshits wohl schon ableiten: Deutscher Hip-Hop steht ganz oben auf Platz eins, gefolgt von Popmusik. Die Plätze drei bis fünf belegen mit Deutschpop, Rap und Dance Pop ganz ähnliche Genres.

Spotify hat auch die beliebtesten Podcasts ausgewertet: In Dinslaken liegt – wie in ganz NRW auch – der Podcast „Gemischtes Hack“ von Felix Lohbrecht und Tommi Schmitt auf Platz eins. Dahinter folgt „Hobbylos“ von „Rezo“ und „Julien Bam“. Die Bronzemedaille vergeben die Dinslakener an Comedian Kurt Krömer für seinen Podcast „Kurt Krömer – Feelings“. Ebenfalls in die Top 5 haben es in Dinslaken TV-Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz mit „Fest & Flauschig“ sowie das True-Crime-Format „Mordlust“ geschafft.

