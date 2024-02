St. Vincentius Dinslaken: Spezial-Gottesdienst für Verliebte

Dinslaken Die Kirchengemeinde St. Vincentius Dinslaken lädt zu einem besonderen Gottesdienst für Verliebte ein. Wann er stattfindet.

Die katholische Kirchengemeinde St. Vincentius Dinslaken lädt auch 2024 wieder zu einem Gottesdienst für Verliebte am Freitag, 16. Februar, um 18 Uhr in die St. Johannes-Kirche in Eppinghoven ein. Dieser besinnliche Segnungsgottesdienst richtet sich an alle verliebten, verlobten und verheirateten Paare. Unter dem Motto „Die Brücke unseres gemeinsamen Lebens“ wird dieser Wortgottesdienst sich besinnlich-kreativ mit den Dingen des alltäglichen Paarlebens beschäftigen, welche oft sehr beglückend, manchmal aber auch belastend sein können. Den Paaren wird dazu ein Stationsweg durch die Kirche angeboten.

