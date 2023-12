Stadt Dinslaken empfiehlt den Ofenführerschein

Dinslaken Viele Hausbesitzer heizen mit Holz. Das bringt nicht nur Vorteile, wie die Stadtverwaltung sagt. Das sollen Kaminbesitzer unternehmen.

Wenn es draußen kalt ist, vielleicht sogar Schnee liegt, spenden Kamine wohlige Wärme. In den vergangenen Jahren haben sich viele Hausbesitzer einen Kamin einbauen lassen. Doch sind mit dieser Art, Wärme zu erzeugen, auch Nachteile verbunden. Die Stadtverwaltung Dinslaken will deshalb etwas unternehmen: Sie bietet Bürgern kostenfreie Ofenführerscheine an. Ziel sei es, die lokale Luftverschmutzung durch eine optimierte Bedienung der privat genutzten Holzöfen schnell und deutlich zu verringern.

Nach aktuellen Erkenntnissen sei es möglich, die Feinstaubbelastung, den CO₂-Ausstoß und die Menge organischer Schadstoffe erheblich zu reduzieren, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel zu den Zielen, die mit der Aktion „Ofenführerschein“ erreicht werden sollen. „Voraussetzung ist es, dass die Holzöfen richtig bedient werden.“

Zugangscode kann abgefragt werden

Wie das funktioniert und worauf geachtet werden muss, vermittelt ein Online-Seminar, zu dem man unter der Internetadresse www.ofenakademie.de/dinslaken gelangt. Dort kann ein Zugangscode abgefragt werden. Das Seminar könne jederzeit und kostenlos absolviert werden.

Insbesondere seit dem letzten Winter sei aus Sicht der Stadtverwaltung eine Aufklärung über den sachgemäßen Umgang mit Kaminen wichtig, weil viele Bürger ihre sonst eher selten genutzten Kamine und Öfen nutzen würden, um gezielt Gas oder Heizöl zu sparen. Andere haben sich gerade jetzt erstmalig einen neuen Ofen installieren lassen.

Kurzer Test am Ende des Seminars

Um möglichst viele Besitzer von Holzöfen gleichzeitig schulen zu können, hat sich die Stadt Dinslaken für eine Kooperation mit der Deutschen Ofenakademie entschlossen: Das sei eine Schulungsplattform im Internet, die darauf zugeschnitten ist, die rund 11,5 Millionen Ofennutzer in Deutschland schnellstmöglich zu trainieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Kernstück sei ein knapp zweistündiger Onlinekurs, in dem Experten erklären, worauf beim Heizen mit Holz besonders zu achten ist. Das Seminar kann jederzeit begonnen oder unterbrochen und später fortgesetzt werden. Am Ende gibt es einen kurzen Test. Wer den besteht, bekommt den Ofenführerschein, ein personalisiertes Umweltzertifikat.

Fragen zum Ofenführerschein beantwortet Kristina Ackermann von der Stadtverwaltung, sie ist unter der Rufnummer 02064/66-781 oder per Mail (kristina.ackermann@dinslaken.de) zu erreichen. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Büros der Stadtverwaltung allerdings nicht besetzt.

