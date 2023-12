Am 31. März 2024 gehen bei Real in Dinslaken die Lichter aus.

Handel Stadt Dinslaken zu Real-Schließung: Am Standort lag es nicht

Dinslaken Der Real-Markt in Dinslaken schließt am 31. März endgültig. Wirtschaftsförderung und Immobilieneigentümer bemühen sich um eine Nachnutzung.

Ende März gehen bei Real in Dinslaken die Lichter aus. Der Markt gehört, wie berichtet, zu den 45 Standorten, für die sich kein Investor gefunden hat. Stadt und EIgentümer der Immobilie bemühen sich um eine Nachnutzung des Standorts.

Im Jahr 2020 hat die Metro die 276 Real-Märkte an die SCP-Group abgegeben. Schon seitdem „steht die Wirtschaftsförderung Dinslaken mit den Beteiligten in enger Abstimmung für eine geeignete Nachnutzung“, teilt die Stadt Dinslaken auf Anfrage mit. Damals ging die Wirtschaftsförderung noch optimistisch von einem Erhalt des Marktes aus.

Die eigentlichen Vertragsverhandlungen seien aber „Angelegenheit zwischen dem Immobilienbesitzer und den potenziellen Nachnutzern“. Hier werde „derzeit mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet“, so die städtische Pressestelle.

In drei Jahren fand sich kein Investor

In drei Jahren hat sich kein Investor - weder Globus, noch Kaufland, Edeka oder Rewe - für den Markt in Dinslaken gefunden - obwohl dieser innenstadtnah liegt und über ausreichend Parkplätze verfügt. Die Ursache dafür sei nicht im Standort selbst zu suchen, meint die Stadt Dinslaken. Die Insolvenz der Supermarktkette „mein real“ „steht in keinem Zusammenhang mit dem guten Standort“, heißt es aus dem Rathaus.

Im Sommer 2022 war der Markt noch einmal mit großen Hoffnungen, einem Umbau und neuer Filialleitung unter der Flagge von „Mein Real“ gestartet - bis die Kette im September Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet hat. In Dinslaken sind von der Schließung etwa 80 Beschäftigte betroffen.

Durch einen Leerstand an der Stelle entstünde in Kombination mit dem seit Jahren leerstehenden MCS-Werk nebenan eine noch größere Brachfläche im Bereich der Innenstadt, die die Besucher von Veranstaltungen im Bereich des Walzwerks bzw. der Kuka durchqueren müssten.

