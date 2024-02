Stadtwerke Dinslaken sperren vorrübergehend Erdgastankstelle

Dinslaken Wegen einer elektrischen Überprüfung wird eine Erdgastankstelle der Stadtwerke gesperrt. Ab wann und wie lange Kunden dort nicht tanken können.

Für die Erdgastankstelle der Stadtwerke Dinslaken an der Kurt-Schumacher-Straße im Gewerbegebiet Dinslaken-Süd steht eine elektrische Überprüfung an. Die Arbeiten beginnen am Montag, 19. Februar, gegen 11 Uhr und werden voraussichtlich bis 18 Uhr dauern. In dieser Zeit können über die Anlage der Stadtwerke Dinslaken neben der Markant-Tankstelle keine Erdgas-PKW betankt werden. Die Stadtwerke Dinslaken bitten um Verständnis und raten Nutzern von Erdgas-Autos, vorab zu tanken oder gegebenenfalls auf andere Tankstellen auszuweichen.

