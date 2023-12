Sternenmarkt Spellen: „gemütlich, weihnachtlich, familiär“

Voerde Am Dorfplatz in Spellen waren für den Sternenmarkt rund 40 Stände aufgebaut. Das hat die Betuwe-Linie mit der Veranstaltung zu tun.

Inmitten des Spellener Dorfplatzes präsentiert sich ein fünf Meter hoher Weihnachtsbaum, festlich geschmückt mit goldenen Paketen und roten Christbaumkugeln. Davor ein Lagerfeuer, umrahmt von Strohballen, die als Sitzplätze für Besucher dienen, die sich ein Stockbrot backen oder sich einfach ein wenig aufwärmen. Rund um den Dorfplatz und einige Meter auf der Kaiser-Wilhelm-Straße reihen sich kleine, weihnachtlich geschmückte Stände auf, an denen hauptsächlich handwerklich selbst produzierte Waren – zumeist zur Vorweihnachtszeit passend – angeboten werden. Dazwischen immer wieder Buden und Wagen, an denen Leckereien – von süß bis herzhaft - und Kalt- und Heißgetränke erhältlich sind.

„Wir wollen keine Massenware“

Über 40 Stände sind diesmal auf dem Spellener Sternenmarkt vertreten. Vater Gerhard mit Tochter Vanessa Bosserhoff und Carsten Redderskamp vom Vorstand der Werbegemeinschaft Spellen stehen vor dem großen Getränkewagen, an dem von Mitgliedern der Werbegemeinschaft Winzerglühwein, Eierpunsch, Bier als auch Alkoholfreies ausgeschenkt wird. Sie betonen das Motto des Sternenmarktes; „gemütlich – weihnachtlich – familiär“ soll er sein. Seitdem vor über 20 Jahren der Sternenmarkt den „Nikolausmarkt“ abgelöst hat, will der Veranstalter zu einem gemütlichen Miteinander in vorweihnachtlicher Atmosphäre einladen – der dörfliche Charakter soll beibehalten bleiben. „Wir wollen hier keine Massenware, sondern individuelle Handarbeit – möglichst von Menschen von hier und aus der Nachbarschaft“, erläutert Bosserhoff.

Ein Karussell für die Kinder darf auf dem Spellener Sternenmarkt natürlich nicht fehlen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Gerade wird bei Elke Stöllger ein „individueller Adventskranz“ in Auftrag gegeben. Die Rentnerin aus Spellen stellt Adventskränze und Weihnachtsdekorationen her. „Mein Motto ist, anderen mit meinen Arbeiten eine Freude zu machen.“ Sie fügt an: „Und bezahlbar soll es auch sein.“ Deshalb achte sie darauf, dass sie möglichst günstig an das Rohmaterial komme. Wurzelholz, das dann noch drei Jahre „ruhen“ muss, bevor sie es bearbeiten könne, bekommt sie aus Rodungen, die beim Betuwe-Ausbau erforderlich waren.

Honig aus der Region

Am Stand von Kim Feistel schauen sich nicht nur Eltern und Großeltern die ausgestellte „Kinderkleidung“ an. „Ist das süß“, hört Feistel wohl des Öfteren, wenn die kleinen Pullover, Hosen und Schühchen begutachtet werden. Die zweifache Mutter aus Emmelsum nimmt auch individuelle Aufträge an. Ihr ganzes Sortiment ist selbstgefertigt – selbstgenäht. Regionalen Honig von heimischen Blumen und Bäumen bietet der Imker Heiko Kusserow an. Zwölf Bienenvölker, die er im Großraum Wesel auf „Wanderschaft“ schickt, sorgen dann für Raps-, Akazien, Blütenhonig und für viele Sorten mehr. Kusserow stellt klar, dass er Hobbyimker sei, seine Frau fügt hinzu: „Deshalb sehe ich ihn im Sommer seltener.“

Tassen mit Fotos vom Steag-Kühlturm

Gut zehn Tannenbäume entfernt – die Werbegemeinschaft hatte neben der „Eye-Catcher“-Tanne weitere 40 Bäumchen, frisch aus dem Sauerland anliefern lassen, dekorativ aufgestellt – ein stark frequentierter Stand. Die Tassen und die Schiefertafeln mit dem Luftbild des stillgelegten Möllener Kraftwerkes, die Nicolai Brouwer anbietet (Digitaldruck eines Fotos von Jens Stahlberg) sind gerade an diesem ersten Advent, an dem der Kühlturm gesprengt wurde, von starkem Publikumsinteresse, da viele auch „live“ dabei waren. „Jetzt, wo der Kühlturm aus der Landschaft verschwunden ist, reagieren die Leute viel emotionaler und wollen eine ‚greifbare‘ Erinnerung haben.“

Vielfältige Speisen und Getränke werden in guter Qualität zu Konditionen offeriert, die – im Vergleich zu den großen Weihnachtsmärkten - günstig erscheinen. Waffeln, Reibekuchen, Spellener Currywurst, Burger, Schweinebraten, Grünkohl, Champions und vieles mehr sind im Angebot. Toja Wolf vom Spellener Edeka reicht schon wieder eine Portion „Grünkohl mit Mettwurst“ über die Standtheke. „Ist jetzt die letzte Pfanne mit Grünkohl – vielleicht haben wir noch 60 von den vorbereiteten 250 Portionen, auch die Champignons werden gut verkauft“, erzählt sie.

