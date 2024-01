Tankstellenüberfälle in Dinslaken: Zwei Männer festgenommen

Dinslaken Sie sollen seit November drei Tankstellen überfallen und eine Bäckerei in Dinslaken ausgeraubt haben: Nun hat die Polizei die Täter überführt.

Nach insgesamt drei Überfällen auf Tankstellen in Dinslaken und einem Überfall auf eine Bäckerei konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. Gegen einen 20-jährigen und einen 22-jährigen Dinslakener, beide deutscher Staatsangehörigkeit, wurden am 4. Januar Untersuchungshaftbefehle erlassen, das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten die beiden verdächtigen Männer überführt. Nachgewiesen wurde ihnen demnach der Überfall auf die Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße am 10. November. Dort betraten sie maskiert den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers die Angestellte auf, Bargeld herauszugeben. Auch Zigaretten hatten sie gestohlen.

Zwei weitere Tankstellenüberfälle im November

Auch der Überfall auf die Tankstelle an der Hünxer Straße einen Tag später, am 11. November, soll auf das Konto der jungen Männer gehen. Hier hatten sie ebenfalls maskiert den Verkaufsraum betreten und mit einer Schusswaffe und einem Messer die Angestellte bedroht und nach Geld und Zigaretten gefordert. Der dritte Überfall ereignete sich am 21. November. Die beiden Männer raubten die Tankstelle an der Augustastraße aus - wieder unter Vorhalt einer Pistole und eines Messers, wieder stahlen sie Geld und Zigaretten.

Ihre letzte nachgewiesene Tat begangen die Männer am 4. Dezember: Sie hatten eine Bäckereifiliale an der Voerder Straße in Dinslaken überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht. Mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag flüchteten sie.

Die Arbeit der Kriminalpolizei ist damit aber noch nicht abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung. Die Beamten führen noch weitere Ermittlungen durch, um mögliche weitere Taten aufklären und gegebenenfalls weitere Tatverdächtige zuordnen zu können.

