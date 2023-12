Top 10: Das sind die meistgelesenen Online-Artikel aus Hünxe

Hünxe Von Brauchtum bis Politik: Diese Themen und Nachrichten aus der Gemeinde Hünxe haben unsere Online-Leser 2023 am meisten interessiert.

Kirmes, Straßensperrungen und Feuerwehreinsätze rund um die A3 und ein großer Award, der in die kleine Gemeinde ging: In Hünxe war 2023 einiges los. Wir haben nachgeschaut, welche Texte in diesem Jahr online am häufigsten gelesen wurden.

Platz 1: Bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe des Flugplatzes Schwarze Heide in Hünxe ist im November ein 58-jähriger Mann aus Dorsten ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse der Maschine, ein 73-jähriger Fluglehrer aus Erkrath, überlebte, war aber lebensgefährlich verletzt. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermittelt noch den Grund für den Absturz.

Platz 2: Dieser Text interessierte vermutlich vor allem diejenigen, die mit dem Pkw unterwegs sind: Für mehrere Tage war im Oktober die Weseler Straße zwischen dem Sternweg und dem Zubringer zur A3 in Hünxe gesperrt. Das Teilstück wurde saniert. Autofahrer mussten lange Umwege in Kauf nehmen.

Neuer Betreiber im Flughafen-Restaurant Schwarze Heide

Platz 3: Im Januar hatte Jianni Palikoglou das Flugplatz-Restaurant Schwarze Heide übernommen und sein „Airport Diner“ eröffnet. Zuvor war das Lokal 32 Jahre lang von der Familie Nakicevic betrieben worden. Aber: Jetzt ist schon wieder Schluss: Palikoglou hat den Betrieb an Loukas Kaiafas übergeben (Bericht folgt).

Platz 4: Dieses Thema hat auch bei einigen unserer Leser für Aufsehen gesorgt: Für dreieinhalb Monate hatte die Diakonie allen Kindern im Offenen Ganztag der Grundschule Bruckhausen das Mittagessen finanziert – weil sich einige Eltern die warme Mahlzeit für ihre Kinder nicht leisten konnten. „Wir haben Kinder, die kein Essen bekommen und die dann da sitzen und warten, dass sie die Reste bekommen“, hatte Diakonie-Geschäftsführerin Alexandra Schwedtmann im Juni erklärt. Die Gemeinde Hünxe wollte daraufhin prüfen, ob ein Mittagessen während der OGS-Betreuung verpflichtend sein soll – und wie sich das finanzieren lässt.

Feuerwehreinsatz am Rastplatz Hünxe-Ost

Platz 5: Die Flüchtlingssituation beschäftigt Hünxe seit Wochen. Die Gemeinde ist auf der Suche nach Wohnraum für Schutzsuchende. „Die Situation ist katastrophal“, sagte Antje Geßmann vom Sozialamt der Gemeinde. Es gibt kaum noch freie Plätze für geflüchtete Menschen.

Platz 6: Wieder ein Thema aus dem Bereich Verkehr, wieder geht es um die A3: Im Oktober rückte die Feuerwehr zum Rastplatz Hünxe-Ost an der A3 aus. Ein Transporter hatte Diesel verloren. Der Treibstoff lief in einen Gully und auf den Seitenstreifen.

Platz 7: Herbstzeit ist Kirmeszeit in Hünxe. Und deshalb interessierten sich viele Leserinnen und Leser für die diesjährige Honigkirmes – vor allem für die Ankündigung, was das Volksfest 2023 zu bieten hat. Ebenfalls sehr beliebt, war unsere Bilderstrecke, die unser Fotograf vom Rummel gemacht hat.

Die Honigkirmes lockte im Oktober viele Menschen nach Hünxe. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Platz 8: Zu den am häufigsten gelesenen Texten in Hünxe gehört ein weiterer Artikel zur Flüchtlingssituation in Hünxe. Weil ein Vater wegen der geplanten Unterbringung von Flüchtlingen nahe der Grundschule Bruckhausen besorgt war, startete er eine Petition. „Dieser Ort ist einfach nicht der richtige, um Flüchtlinge unterzubringen“, sagte er. Er und einige andere Eltern befürchteten, dass der Unterricht durch die Geflüchteten gestört werden könnte. Weil die Plätze knapp wurden, brachte die Gemeinde die alte Turnhalle als Unterbringungsmöglichkeit ins Gespräch. Bisher sind aber keine Flüchtlinge dort untergebracht worden. Das sei die letzte Option, sagte Bürgermeister Dirk Buschmann im Oktober.

Hünxer Brautmodengeschäft gewinnt Wedding King Award

Platz 9: Auch die Schützen haben es in die Top 10 geschafft. Im Mai kürte der Junggesellenschützenverein (JSV) Hünxe seinen neuen König. Nils Bergenthun sicherte sich die Königswürde.

Platz 10: In Sachen Brautmode ist das kleine Hünxe nun ganz groß: About The Bride, das Brautmodengeschäft an der Dorstener Straße, hat den Wedding King Award 2023 in der Kategorie Beste Brautmode gewonnen. Das Team um Denise Russo und Anika Heuer setzte sich im November gegen die Konkurrenz aus ganz Deutschland durch.

Das Brautmodengeschäft About The Bride aus Hünxe hat den „Wedding King Award 2023“ gewonnen: Lisa Kleinschmidt, Michelle Dittrich, Johanna Schulze, Vivien Barthel, Denise Russo, Anika Heuer und Lena Spiller (v.l.) mit der goldenen Trophäe. Foto: About The Bride / Dinslaken

