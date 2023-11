Unbekannte brechen in Voerder Kita ein – was sie erbeuteten

Voerde. Einbrecher verschafften sich am Wochenende Zugang zu einer Kita an der Elisabethstraße. Sie brachen einen Schrank auf und machten Beute.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag bis Montag in eine Kindertagesstätte an der Elisabethstraße in Voerde eingebrochen. Durch die rückwärtige Eingangstür der Kita verschafften sie sich Zugang in das Gebäude. In einem Büro brachen die Täter eine verschlossene Schranktür auf und nahmen Bargeld mit. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten in Dinslaken unter 02064/622-0 entgegen.

