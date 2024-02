Unfall in Dinslaken: Mädchen (12) verletzt – Fahrer flüchtet

Dinslaken Ein weißer Kleinwagen touchierte beim Abbiegen eine 12-jährige Schülerin aus Hünxe. Er setzte nach dem Zusammenstoß die Fahrt einfach fort.

Auf der Weseler Straße ist es am Mittwochmorgen, 7. Februar, gegen 7.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 12-jähriges Mädchen aus Hünxe verletzt wurde. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Ein weißer Kleinwagen befuhr zum Unfallzeitpunkt die Luisenstraße und bog im weiteren Verlauf nach rechts auf die Weseler Straße in Richtung Voerde ab, heißt es. Beim Abbiegen habe er die zwölfjährige Schülerin touchiert, die zu diesem Zeitpunkt zu Fuß den Fußgängerweg auf der Weseler Straße in Richtung Luisenstraße genutzt habe.

Das Auto habe nach der Berührung nicht angehalten und seine Fahrt in Richtung Voerde weiter fortgesetzt. Die Schülerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, schreibt die Polizei.

Polizei Dinslaken sucht Zeugen des Unfalls

Nun werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können. Das Fluchtfahrzeug soll weiß, mit der Städtekennung „DIN“, gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/6220.

