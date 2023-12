Nach einem Verkehrsunfall auf der Dinslakener Straße in Hünxe mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen und entsorgen.

Verkehr Unfall in Hünxe fordert sechs verletzte Personen

Hünxe Der Löschzug Bruckhausen rückte am Freitagabend zur Dinslakener Straße aus. Das ist bislang über den Verkehrsunfall bekannt.

Ein Unfall, bei dem sechs Personen verletzt wurden, hat sich am Freitag (1. Dezember) gegen 21.15 Uhr auf der Dinslakener Straße in Hünxe-Bruckhausen ereignet. Wie die Feuerwehr berichtet, war ein Fahrzeug am Unfall beteiligt und unter den verletzten Personen waren vier Kinder. Sie seien vom Rettungsdienst medizinisch versorgt worden. Einsatzkräfte des Löschzuges Bruckhausen haben ausgelaufene Betriebsmittel mit Bindemittel aufgenommen. Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor.

